Soberanía en minerales y tierras raras: Sheinbaum

Sheinbaum abogó por un comercio justo de minerales a nivel mundial. Reveló que particulares devolverán voluntariamente 200 concesiones mineras

Regeneración, 9 de febrero de 2025. Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum reafirmó la soberanía de México sobre los minerales y en específico sobre los llamados minerales críticos en aclaración a declaraciones de un plan de acción por parte de Comercio de EE.UU.

Y es los periodista señalaron que un comunicado del representante comercial de EE.UU señala posibles cambios en la legislación así como compartir información sobre yacimientos de manera prioritaria.

Por ello le preguntaron sobre planes conjuntos o algún cambio en la legislación mexicana sobre minerales. En todo caso: A qué se comprometió el gobierno mexicano con este plan de acción.

Sheinbaum

Seguidamente la presidenta subrayó que se trata de pláticas sobre el tema de minerales, que no hay nada firmado, y que al contrario, hay un reforzamiento de la soberanía.

La presidenta descartó que México vaya a abrir más minas y por el contrario aseguró que al menos 200 concesiones mineras serán regresadas a la Nación.

Así, sobre algún acuerdo firmado sobre minerales con EE.UU asentó: Primero, no hay nada firmado, nada. Lo que dice ahí es “que van a comenzar pláticas”.

Segundo. Habla de la soberanía, eso significa que EE.UU «investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país. No es conjunta. Cada quien en su país».

Tercero. No vamos a cambiar la legislación. «Cuarto. Tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan, eso lo tenemos clarísimo».

Y que tampoco, ahora, «vamos a iniciar con un proceso de apertura de minas, descartó».

Regresando lo improductivo

De hecho, es lo contrario. «Les adelanto: estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano».

Tras esta revelación, subrayó desde las Mañaneras del Pueblo:

«nosotros no vamos a cambiar esa política, porque hay, ahora, colectivos que dicen que “vamos a entrar a un proceso extractivista” y que “estamos entregando los recursos naturales”. No, nada de eso.

Aclaración mineral

Por otra parte, Sheinbaum precisó que el concepto minerales críticos se aplica no solo a tierras raras, sino, por ejemplo a la plata y el oro, precisamente minerales críticos, tanto como otros.

Cabe destacar que la presidenta postuló la necesidad de un comercio mundial justo de minerales en general, dada si distribución irregular y desigual en el planeta.

«¿Qué hay, lo que pasa con los minerales críticos?»- comenzó, para describir:

«Pues son minerales que ni siquiera son los mismos para todos los países. Hoy la plata y el oro son considerados “minerales críticos” porque no están disponibles en todos los lugares…

«… y son esenciales para la producción, sobre todo, de electrónicos, en distintas formas.

Entonces, como «hay países que concentran más minas que otros países que tienen menos acceso a estos minerales….

«…, en realidad lo que debería de haber es un comercio justo de todos estos minerales en todo el mundo, para que todo el mundo pueda tener acceso a ello…

«que no se concentren en unos lugares y se evite la comercialización de los mismos».

Política enorme

Recordó que tanto las tierras raras con sus características magnéticas particulares como los minerales críticos son tema central para industria.

Entonces, «es parte de lo que es un diálogo, pero no se ha firmado absolutamente nada».

Seguidamente Sheinbaum respondió a la pregunta sobre las causas por las que se van a regresar 200 concesiones mineras.

«Pues porque no estaban en producción. Entonces, si no están en producción, mejor que se regresen ¿no?».

Aclaró que se trata de una devolución voluntaria por parte de los concesionarios. «No hay ningún acto de la autoridad, sino que de manera voluntaria se regresan».

«A petición, obviamente… Es como el agua: si no estás usando tu concesión de agua, pues regrésala para que no quede concesionado ese pedazo de tierra para la minería».

Al tiempo que precisó que lo que si «estamos buscando es mantener la producción de plata y de oro que tenemos actualmente, porque también puede decaer muchísimo».

Al tiempo que precisó, nuevamente, «siempre buscando la mejor condición posible y sin nuevas concesiones, esencialmente».

Soberanía y ambiente

«Pero les adelanto para que vean que estamos trabajando. También la protección de los recursos naturales y en la soberanía, que es muy importante».

Entonces, este Plan de Acción que se publica, «todavía no se firma nada, no tiene nada en particular», atajó Claudia Sheinbaum, presidenta.

«Tenemos muy claro nuestra soberanía, eso es lo primero». Sentenció a continuación.

«….,nosotros exploramos, investigamos aquí conforme a nuestras propias leyes; y ellos investigan y exploran allá en su país conforme a sus propias leyes».

Entre las claridades señaladas, agregó: «En todo caso, la comercialización de estos productos, nosotros tenemos Tratados con todos los países del mundo».

Exploración

#MañaneraPresidenta | MÉXICO NO ENTREGARÁ SUS MINERALES CRÍTICOS A EE.UU



Claudia Sheinbaum afirmó que “los recursos naturales no se entregan” y aseguró que no hay nada firmado respecto al Plan de Acción México–Estados Unidos sobre minerales críticos.



Indicó que no habrá cambios… pic.twitter.com/Xi9cAjGQgQ — Juncal Solano (@juncalssolano) February 9, 2026

En este contexto también se le preguntó por parte de los medios sobre la exploración de minerales y tierras raras que correrá a cargo del Gobierno de México y si hay plan para mapear.

«Vamos a reforzar el Sistema Geológico Nacional. Es un Sistema que tiene muchísimos años, tiene mucha experiencia».

Recordó que el Geológico Nacional ha sido fortalecido desde su llegada al gobierno e incluso va a recibir más recursos.

Dijo que en su gobierno el proceso incluye la participación de universidades e institutos de investigación.

Puntualizó, para redondear la idea, que primero se hace un mapeo de manera indirecta y luego una exploración directa para corroborar la presencia de tierra rara o algún mineral crítico.