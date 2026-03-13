Glaucoma: Enemigo Silencioso de la Visión

El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en mayores de 60 años. Detectarlo a tiempo salva la visión periférica

Regeneración, 12 de marzo de 2026.– El glaucoma daña el nervio óptico de forma progresiva. Este daño ocurre por la acumulación de fluido interno.

La presión alta destruye las fibras nerviosas del ojo. Las lesiones resultantes son permanentes e irreversibles.

El nervio óptico envía las imágenes hacia el cerebro. Si la presión sube, la conexión se interrumpe lentamente.

La pérdida de visión depende del grado de destrucción. Muchos pacientes pierden la vista sin notar síntomas.

Esta enfermedad es frecuente en la población adulta mayor. Afecta al 14% de las personas sobre 60 años.

Representa la causa principal de ceguera en este grupo. El tratamiento oportuno es la única vía de prevención.

Las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo constante. «El glaucoma es un desafío de salud pública significativo».

«Su carácter es asintomático en las etapas iniciales», señalan. Se le conoce como el ladrón silencioso de vista.

Factores de riesgo y poblaciones vulnerables

Ciertos parámetros aumentan la posibilidad de padecer esta afección. Los antecedentes familiares y la diabetes son factores críticos.

El tabaquismo y la alta miopía también generan riesgos. El envejecimiento es el factor de riesgo más importante.

Muchos tipos de glaucoma carecen de señales de advertencia. El efecto es gradual y difícil de percibir inicialmente.

La vista cambia solo cuando la etapa está avanzada. Sin control médico, la consecuencia final es la ceguera.

En México, el panorama presenta retos de salud urgentes. Existen cerca de 1.5 millones de personas con glaucoma.

Casi el 80% de los afectados ignora su padecimiento. La predisposición genética es muy elevada en latinos.

Los expertos enfatizan la importancia de la detección temprana. «El diagnóstico temprano evita una alteración visual importante», afirman.

«Los pacientes necesitan revisarse periódicamente durante toda su vida». El seguimiento médico evita que la condición empeore.

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👴🏻👶🏻 El glaucoma puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en los adultos mayores.



😞 Es una enfermedad silenciosa, pues en un inicio no presenta síntomas. El deterioro es tan gradual que no notas cambios en la… pic.twitter.com/ITTmHRsdIR — ISSSTE (@ISSSTE_mx) March 12, 2026

El desafío del diagnóstico y zonas críticas

El diagnóstico requiere medir la presión de forma constante. Los exámenes oculares deben incluir siempre la tonometría profesional. Detectar el mal a tiempo permite retardar la pérdida.

El tratamiento suele ser necesario por el resto de vida. En zonas rurales, el acceso a especialistas es limitado.

Chiapas tiene tasas de discapacidad visual muy elevadas históricamente. Faltan oftalmólogos y equipos en los centros de salud.

La barrera lingüística dificulta la adherencia al tratamiento. En la Sierra Tarahumara el aislamiento geográfico es crítico.

La población confunde el glaucoma con las cataratas comunes. Los pacientes llegan al hospital con daños muy severos.

La radiación solar extrema complica la salud ocular general. Los médicos subrayan las dificultades en las comunidades indígenas.

«El diagnóstico es tardío en zonas rurales y comunidades». «La falta de equipo agrava la prevalencia en Chiapas».

La marginación impide el acceso a gotas oftálmicas. Tratamientos disponibles para frenar el avance

12 de marzo I Día Mundial del #Glaucoma 👁️



Este día se conmemora con el objetivo de generar conciencia sobre esta enfermedad ocular que, si no se detecta y trata a tiempo, puede provocar una pérdida irreversible de la visión. 👁️



El glaucoma se considera una de las principales… pic.twitter.com/lj9MhSnZAG — SALUD México (@SSalud_mx) March 12, 2026

El tratamiento depende de la severidad de la enfermedad.

Las opciones incluyen cirugía, láser o medicación especializada diaria. Habitualmente se inicia con gotas para reducir la presión.

El cuidado diario es vital para conservar la vista. A nivel mundial, millones sufren de discapacidad visual grave.

Casi la mitad de los casos pudieron haberse prevenido. El glaucoma afecta a 7.7 millones de personas actualmente.

El crecimiento poblacional aumenta el riesgo de padecerlo. La prevalencia es mayor en regiones de bajos ingresos.

En África subsahariana, las tasas de desatención son críticas. En América del Norte, el control es más efectivo.

La desigualdad social impacta directamente en la ceguera. Sobre las opciones terapéuticas, las autoridades son muy claras.

«El tratamiento puede incluir cirugía, láser o medicación específica». «Se recurre a gotas para reducir la presión intraocular».

El costo del medicamento causa abandono del tratamiento.

Realidad epidemiológica y acciones preventivas

El glaucoma de ángulo cerrado es común en Chiapas. Esta variante es más agresiva que el glaucoma estándar.

La diabetes y la hipertensión complican el cuadro clínico. La genética regional influye en la agresividad del mal.

Es urgente mejorar la infraestructura en las zonas rurales. La capacitación de personal en lenguas indígenas es prioritaria.

Deben realizarse brigadas de detección en la Sierra Tarahumara. La educación visual puede salvar miles de ojos.

Reducir la presión intraocular es el objetivo médico principal. El diagnóstico oportuno es la herramienta más poderosa disponible.

No espere a notar cambios en su visión periférica. Visite al oftalmólogo al menos una vez al año.

Las instituciones cierran con un mensaje de alerta social. «Es una de las principales causas de ceguera irreversible».

«El 80% de los pacientes no sabe que lo padece». Actuar hoy evita la oscuridad total del mañana.