Irlanda: Renta básica permanente para artistas

Irlanda establece ingreso básico semanal para trabajadores creativos. Busca eliminar precariedad financiera en el sector cultural

Regeneración, 12 de febrero de 2026.– Irlanda puso en marcha un plan de renta básica permanente destinado a trabajadores del sector artístico.

El gobierno pagará 325 euros semanales a 2,000 profesionales del ámbito creativo. Esta iniciativa surge tras un ensayo exitoso realizado después de la pandemia.

El ministro de Cultura, Patrick O’Donovan, presentó el programa en un recinto cultural de Dublín. O’Donovan afirmó que esta medida distingue a Irlanda de otras naciones globales.

Según el funcionario, el plan demuestra cómo el país valora su identidad cultural. Este programa es considerado el primero de carácter permanente en el mundo.

A New Basic Income for the Arts is approved!



Minister Patrick O'Donovan made the announcement today. Government have approved paramaters.



2,000 artists will be selected before year end and guidelines will be published in April before launch for applications in May.



This is a… pic.twitter.com/6wLncOzApS — Minding Creative Minds (@MindingCreative) February 10, 2026

«Al hacer el anuncio el Ministro se refirió a apoyar, proteger y fortalecer a la comunidad artística.»

Resultados del programa piloto

El proyecto piloto inició originalmente en 2022 para mitigar los efectos del confinamiento. La prueba de tres años demostró que la estabilidad financiera mejora la producción artística. Los participantes dedicaron más tiempo a sus proyectos creativos y menos a empleos no relacionados.

El apoyo económico redujo significativamente los niveles de ansiedad en la comunidad. También disminuyó la dependencia de otros pagos de bienestar social otorgados por el Estado.

Un análisis de costo-beneficio reveló que el gasto en artes aumentó considerablemente. Las ganancias en productividad compensaron parte de la inversión pública realizada por el gobierno.

Funcionamiento y acceso al beneficio

Los beneficiarios del programa son seleccionados al azar entre una gran cantidad de solicitantes. Más de 8,000 artistas compitieron por los primeros 2,000 lugares disponibles. Los pagos se mantienen durante un ciclo de tres años para cada trabajador elegido.

Al finalizar este periodo los beneficiarios no podrán participar en el ciclo inmediato siguiente. El ministro O’Donovan expresó su deseo de aumentar el número de cupos próximamente.

El gobierno busca que la estabilidad reemplace a la precariedad en la vida de los creadores. El proyecto recibió un fuerte respaldo de la Campaña Nacional para las Artes.

Irlanda anuncia una renta básica permanente para los artistas.https://t.co/iw1msWqmod — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 11, 2026

Impacto en el sector cultural

El compositor Peter Power destacó que la medida ofrece una base sólida para crear. Los artistas ahora pueden sobrevivir dignamente gracias a su propio trabajo profesional. El costo neto del ensayo inicial fue de 72 millones de euros.

Irlanda espera inspirar a otros países con este gigantesco paso adelante. La cultura se consolida así como un pilar fundamental del desarrollo nacional irlandés.

La estabilidad económica permite que el talento artístico florezca sin presiones externas. El mundo observa de cerca este modelo para posibles aplicaciones en otras regiones.