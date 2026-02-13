México: 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

Los buques Papaloapan e Isla Holbox de la Marina mexicana llegan a La Habana. Transportan alimentos e insumos básicos

Regeneración, 12 de febrero de 2026.– Dos embarcaciones de la Secretaría de Marina arribaron este jueves a la Bahía de La Habana. Los buques transportan ayuda material donada por el gobierno de México para la isla.

El embajador cubano Eugenio Martínez confirmó la noticia mediante sus redes sociales. La Secretaría de Relaciones Exteriores validó la llegada de este importante cargamento humanitario.

Las unidades navales Papaloapan e Isla Holbox trasladaron más de 814 toneladas de insumos. El envío cumple con la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalle del cargamento y logística naval

El buque Papaloapan transportó cerca de 536 toneladas de alimentos y artículos de higiene. El cargamento incluye leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y aceite vegetal.

El Presidente de Cuba @DiazCanelB, agradece a la Presidenta @Claudiashein y al Pueblo de México ayuda humanitaria



“Vale no sólo como carga material. En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a… pic.twitter.com/hUSotaEwld — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) February 13, 2026

Estos productos buscan atender las necesidades más básicas de los ciudadanos. Por su parte, el buque Isla Holbox trasladó más de 277 toneladas de leche en polvo.

Ambas embarcaciones zarparon el pasado 8 de febrero desde el puerto de Veracruz. El gobierno mexicano anunció que aún faltan por enviar mil 500 toneladas adicionales.

Reconocimiento a la solidaridad mexicana

La ministra de Comercio Exterior, Betsy Díaz Velázquez, expresó su profundo agradecimiento hacia el pueblo mexicano. Díaz Velázquez afirmó: “Nos sentimos acompañados por México, por su humanidad y su solidaridad”.

La funcionaria destacó que este apoyo llega en un momento de grandes dificultades económicas. La ministra resaltó la importancia del gesto ante el recrudecimiento de las medidas externas.

Betsy Díaz Velázquez reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Marina y la Cancillería. “Agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las instituciones que hicieron posible este apoyo”, señaló.

Agradecemos a la Presidenta de #México, @Claudiashein, a su Gobierno y al pueblo hermano, por el arribo a #Cuba de ayuda material, compuesta por alimentos, higiene personal y enseres, que será recibida, con gratitud por las familias cubanas. pic.twitter.com/klMsBLT5jh — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 13, 2026

Compromiso humanista y hermandad regional

La administración federal reafirma con estas acciones sus principios humanistas y de cooperación internacional. México mantiene una larga tradición de auxilio hacia las naciones hermanas de América Latina.

En meses recientes, el país también ha brindado asistencia a Chile y Estados Unidos. El Partido Comunista de Cuba aseguró que la isla nunca olvidará este acto de hermandad.

Este envío forma parte de un programa integral de asistencia humanitaria continua. La ayuda enviada representa un alivio directo para las familias cubanas ante la crisis actual.