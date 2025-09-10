Israel bombardea comisión negociadora de Hamás en Qatar

10 bombas de incursión sobre Doha. Israel reconoce fracaso de misión. Liderazgo de Hamás se salva de milagro. Arabia Saudita condena ataque

Regeneración, 10 de septiembre de 2025– Israel ha atacado al liderazgo de Hamás en la capital de Qatar, Doha, lo que ha provocado una condena mundial generalizada .

Hamás afirmó que cinco de sus miembros murieron en el ataque, pero los miembros de la dirigencia sobrevivieron. Un empleado qatarí también perdió la vida.

En los primeros minutos después del ataque israelí en Doha, el Gobierno israelí aseguró haber descabezado el liderazgo de Hamás en el exilio.

Pero los últimos detalles conocidos este miércoles desmienten la información inicial de Tel Aviv: la cúpula de la organización islamista palestina quedó intacta por un golpe de suerte.

Bombas

Un funcionario israelí dijo que se utilizaron al menos 10 bombas en la incursión.

Bajo condición de anonimato, declaró que alrededor de 10 aviones participaron en la misión y lanzaron aproximadamente los misiles.

Condena

El genocida estado terrorista dd Israel lanza un ataque masivo contra Catar.



Mira el video completo para captar todos los detalles impactantes y las poderosas palabras directamente de la grabación. ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/AUFVde0gJe — aapayés (@aapayes) September 9, 2025

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita dice que «condena y denuncia en los términos más enérgicos la brutal agresión israelí». Líbano publico:

Qatar niega la afirmación de la Casa Blanca de que Trump envió una advertencia antes del ataque de Israel.

El ataque se produce días después de que Trump diera una «última advertencia» a Hamás, mientras los analistas advierten que Washington será visto como cómplice.

Se escucharon múltiples explosiones en Doha, en un ataque contra los líderes de Hamas, incluido Khalil al-Hayya.

Oficina de Hamás

Qatar ha albergado la oficina política de Hamás desde 2012, después de lo que funcionarios qataríes dicen que fueron solicitudes de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que había tomado la decisión de llevar a cabo el ataque el día anterior.

El funcionario no sabía cuánto tiempo se había planeado la misión, pero dijo que el momento estaba relacionado con una “oportunidad operativa”.

Israel sabía que muchos funcionarios de Hamás estarían reunidos en un área relativamente fácil de atacar sin amenazar a los civiles qataríes.

Fracaso

Medios israelíes admiten ahora que el ataque contra la reunión de los líderes de Hamás, en el distrito de Katara en la capital qatarí, fue un fracaso.

Los dirigentes abandonaron la sala principal en la que se encontraban reunidos para cumplir con las oraciones de la tarde y dejaron atrás sus móviles.

Esto proporcionó al Mossad y al Shin Bet la información errónea de que los líderes todavía se hallaban dentro de la sala.