Alcaldía Cuauhtémoc: Baches e inseguridad con Alessandra Rojo

Mientras alcaldesa Rojo se lanza como líder de la oposición de derechas el 72.1% de ciudadanos dice que su gobierno es ineficiente

Regeneración, 10 de septiembre de 2025. Mientras la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, convoca a la «resistencia» en las calles y critica al partido en el poder, los datos oficiales revelan una realidad menos favorable para los habitantes de su demarcación.

Y es que las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestran que los casos de desaparición se dispararon un 108% entre enero y julio de 2025.

Lo anterior, en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 85 a 177 casos.

Este incremento es superior al promedio de la Ciudad de México y al de alcaldías con alta población flotante, como Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

A pesar de una inversión de casi 28 millones de pesos en arrendamiento de vehículos de seguridad, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos ha aumentado.

Así, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI revela que el porcentaje de habitantes que se sienten inseguros subió del 51.7% en septiembre de 2024 al 53.4% en junio de 2025.

Aunque se observaron reducciones en delitos como homicidios y feminicidios, los casos de extorsión se dispararon en un 127%.

Además la encuesta muestra que el porcentaje de personas que reportan baches subió del 76.7% al 83.5%.

Lo anterior, a pesar de que la administración de Rojo de la Vega afirma haber atendido más de 5,700 baches, el problema persiste.

Por ello, el 72.1% de los ciudadanos considera que su gobierno es ineficiente para resolver los problemas de la demarcación.

Cabildo

Diversos portales entre ellos Sin Embargo, subrayan los datos.

Al tiempo que se precisa que la alcaldesa Rojo no ha asistido a ninguna de las 18 sesiones de cabildo listadas.

¡Tómala‼️

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Cuevas ya se acabó todo el presupuesto de la alcaldía y deja sin salario a los trabajadores.

¡Y todavía les reclama y les cobra "el favor" de según ella "poner de su bolsa", lo que también sería ilegal.

Urge auditoría a la…

Lo que se contrapone a la necesidad de participar en la toma de decisiones clave como la aprobación de proyectos de bacheo y alumbrado.

Esto, a su vez, contrasta con una inversión de 2 millones de pesos en comunicación oficial, que representa el 0.048% del presupuesto total.

Lo cual parece tener más un propósito de promoción personal que de servicio público.

Por otra parte, la gestión de la alcaldesa también ha sido cuestionada por una presunta red de corrupción.

Una investigación del portal Los Reporteros Mx señala la existencia de un “Cártel Fantasma de las Obras Públicas”.

Esto es, en el que se otorgan contratos millonarios a un grupo selecto de empresas sin licitación.

Cada que paso por la alcaldía Cuauhtémoc, veo lo mismo: baches, basura y ambulantes por todos lados.



¿Y la alcaldesa? En campaña.



Alessandra Rojo de la Vega prometía ser la diferencia… pero terminó siendo lo mismo, solo que en envase más nice y priista 🤣🤣🤣 Ridícula.

Lo anterior, ha levantado serias dudas sobre la designación de la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán como directora de Obras.

Es decir, una funcionaria vinculada a denuncias previas de corrupción y extorsión en otra alcaldía.

Contratos como el de 2.4 millones de pesos para un supuesto mantenimiento en el Mercado San Juan Curiosidades, que vecinos aseguran nunca se realizó.

O, el de 20 millones de pesos para rehabilitación de alumbrado sin especificar obras concretas, refuerzan la sospecha de que los recursos públicos están siendo utilizados como un botín político.

Contradicciones

La tiktoker del prian, alessandra rojo de la vega cuevas ya se acabó en solo unos meses el presupuesto de la Cuauhtemoc en acarreados, imagen personal, drones y sepa cuanta cosa mas…

A la alcaldia que es un desastee que se la lleve la verga, dice.

Por otra parte, las acciones de la alcaldesa también han sido objeto de análisis por su incongruencia política.

Mientras se declara feminista y aliada de la comunidad LGBT, se reúne con organizaciones de extrema derecha.

Asimismo, su crítica a propuestas como la congelación de rentas en la CDMX, al considerarlas «un fracaso garantizado», parece estar en sintonía con los intereses de sectores inmobiliarios.

Alessandra Rojo odia a Cuba, a Fidel Castro y al Che Guevara.



Pero ama a las encapuchadas y a los encapuchados de negro. A las y los que roban, saquean negocios, violentan las marchas pacíficas y agreden a la ciudadanía.



Aquí abrazando a la violencia de la ultraderecha.

RT👇 pic.twitter.com/mrxaaXgpiK — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) July 17, 2025

Y, lo que contrasta con la falta de atención a las demandas de los trabajadores de limpieza de su propia alcaldía.

En definitiva, la gestión de Alessandra Rojo de la Vega en Cuauhtémoc muestra una clara disonancia entre la retórica de su «resistencia» política y los resultados tangibles que los ciudadanos experimentan en su día a día.