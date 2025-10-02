Israel da ultimátum a Gaza y mata 53 personas

Israel: El ministro de Defensa Katz dice que cualquiera que permanezca Gaza será considerado «terrorista y partidario del terrorismo»

Regeneración, 2 de octubre 2025– Al menos 53 palestinos han muerto en ataques desde el amanecer en Gaza. Israel amenaza a las personas que permanecen en Gaza con una orden forzada de abandonar el lugar. Es su «última oportunidad» de huir o enfrentarse a la «fuerza total» del ataque israelí, dijeron.

📌 ❤️Voices from Gaza respond to Trump's plan:



We will not leave Gaza.



We reject humiliation and subjugation.



We reject displacement.



We will remain steadfast no matter the cost. pic.twitter.com/c6Di1RIHLx — PalMedia (@PalMediaOrg) October 2, 2025

El ministro de Defensa, Israel Katz, escribió el miércoles en X que cualquiera que se quedara sería considerado «terrorista y partidario del terrorismo».

Bombardeo

El continuo bombardeo de la ciudad de Gaza ha arrasado el mayor centro urbano del territorio, matando a decenas de personas cada día;

Destruyendo numerosos edificios residenciales y escuelas y obligando a decenas de miles de palestinos a huir hacia un destino desconocido hacia el sur, a menudo siendo atacados en el camino.

El ejército israelí está ordenando a la gente que se vaya y luego los persigue por la ruta costera hacia el sur con helicópteros militares, drones y tanques, creando «caos y pánico».

“Una gran parte de la razón por la que la gente no abandona ahora la ciudad de Gaza es el miedo y la intimidación creada por el ejército israelí”, dijo Hani Mahmoud de Al Jazeera.

Víctimas

Al menos 10 personas murieron en la ciudad de Gaza. Entre los palestinos que también murieron el jueves se encontraban 13 personas que buscaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza.

El número total de víctimas atacadas mientras buscaban desesperadamente comida durante la hambruna inducida por Israel asciende ya a casi 2.600 muertos y cerca de 19.000 heridos.

“My name is Amira, end the war for me…”#Gaza pic.twitter.com/7VMx74PgGi — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) September 26, 2025

El saldo total de la guerra genocida de Israel ha ascendido a 66.225 muertos y 168.938 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

Desde que Israel rompió unilateralmente el alto el fuego en marzo, el saldo asciende ahora a 13.357 muertos y 56.897 heridos.

También el jueves, un niño murió por disparos de aviones no tripulados israelíes en la zona de Ansar…

…al oeste de la ciudad de Gaza, según los servicios de emergencia y ambulancia.

Nueve personas murieron y 13 resultaron heridas debido a los ataques de Israel en el centro de la Franja de Gaza, dijeron fuentes médicas.

Un palestino y su esposa murieron en un ataque con un avión no tripulado israelí…

…contra una casa en el campo de refugiados de al-Bureij, en el centro de Gaza.

Otro palestino murió y más de diez resultaron heridos en un ataque con drones israelíes al sur de Deir el-Balah.

En Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, ocho personas resultaron heridas cuando un dron israelí bombardeó una tienda de campaña.

Huida

A pesar del incesante bombardeo israelí sobre la ciudad de Gaza, algunos están optando por la peligrosa decisión de regresar al norte.

Miles de palestinos se han visto obligados por los bombardeos israelíes a huir del norte al sur por esta peligrosa ruta.

El miércoles, la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza informó que el ejército israelí había cerrado la calle Al-Rashid.

La describió como “una de las arterias vitales de las que dependen los civiles para viajar entre las gobernaciones de Gaza”.

Cruz Roja y MSF

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo el miércoles que había suspendido temporalmente sus operaciones en la ciudad de Gaza.

Tal como lo hizo la ONG Médicos Sin Fronteras (conocida por su acrónimo en francés, MSF) la semana pasada.

“El CICR seguirá esforzándose por brindar apoyo a los civiles en la ciudad de Gaza, siempre que las circunstancias lo permitan…

…desde nuestras oficinas en Deir el-Balah y Rafah, que permanecen plenamente operativas”, afirmó en un comunicado.

Mientras, Hamás continúa deliberando sobre un plan de alto el fuego de Estados Unidos para poner fin a la guerra de dos años con Israel.

Su aceptación de términos considerados mayoritariamente favorables a los objetivos declarados de Israel sigue siendo incierta.