Fuero para Legisladores, «eso es del pasado»: Sheinbaum

La Presidenta anunció que su propuesta de Reforma Electoral incluirá la eliminación del fuero constitucional para diputados y senadores
Regeneración, 2 de octubre de 2025. La presidenta Sheinbaum dijo que el fuero es un privilegio debe quedar en el pasado para consolidar la igualdad ante la ley.
La iniciativa, presentada formalmente el 1 de octubre de 2025, es una pieza clave en su estrategia de «Cero impunidad», buscando una transformación profunda en el sistema político mexicano.
Adiós a los Privilegios
La mandataria federal reveló en su conferencia matutina que enviará «por escrito» su postura a la Comisión Presidencial que elabora la iniciativa.
La Presidenta Sheinbaum resuena con el sentir ciudadano de terminar con las excepciones legales:
«En mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la Comisión, aquí la enseñaré, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado, la Presidenta no tiene fuero, pues también los diputados y senadores no deben tener fuero.»
Sheinbaum
Asimismo, la Presidenta enfatizó que su gobierno no tiene margen para tolerar excepciones a la ley:
«Mi gobierno no tolerará privilegios que contradigan ese principio [de cero impunidad].»
De esta forma, el objetivo principal de la reforma electoral va más allá de un mero ajuste legal.
Busca fortalecer la democracia, garantizar elecciones transparentes y reducir los costos operativos en órganos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El objetivo es claro: un sistema más eficiente, autónomo y sin cabida para la corrupción, asegurando un mayor bienestar para el pueblo.