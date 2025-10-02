Fuero para Legisladores, «eso es del pasado»: Sheinbaum

La Presidenta anunció que su propuesta de Reforma Electoral incluirá la eliminación del fuero constitucional para diputados y senadores

Regeneración, 2 de octubre de 2025. La presidenta Sheinbaum dijo que el fuero es un privilegio debe quedar en el pasado para consolidar la igualdad ante la ley.

La iniciativa, presentada formalmente el 1 de octubre de 2025, es una pieza clave en su estrategia de «Cero impunidad», buscando una transformación profunda en el sistema político mexicano.

Si gana la Dra Claudia Sheimbaum y obtiene con sus aliados la mayoría en el congreso, dejaría sin fuero a todos los delincuentes que se refugian en las cámaras para obtener impunidad: Anaya, Cabeza de Vaca, Aurelio Nuño, Alito, Jorge Romero, etc. #XochitlDesesperada pic.twitter.com/sx1M5eqbnW — El Jose 🌳 (@JoseLuis130371) January 28, 2024

Adiós a los Privilegios

La mandataria federal reveló en su conferencia matutina que enviará «por escrito» su postura a la Comisión Presidencial que elabora la iniciativa.

La Presidenta Sheinbaum resuena con el sentir ciudadano de terminar con las excepciones legales:

«En mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la Comisión, aquí la enseñaré, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado, la Presidenta no tiene fuero, pues también los diputados y senadores no deben tener fuero.»

Sheinbaum

Durante el movimiento estudiantil de 1968, las mujeres actuaron e hicieron valer su voz en las decisiones políticas; muchas veces rompieron los esquemas desde las asambleas y ante sus compañeros de lucha.



Se involucraron con decisión para convocar a reuniones, recolectar fondos… pic.twitter.com/ulM5DUSGvk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2025

Asimismo, la Presidenta enfatizó que su gobierno no tiene margen para tolerar excepciones a la ley:

«Mi gobierno no tolerará privilegios que contradigan ese principio [de cero impunidad].»

De esta forma, el objetivo principal de la reforma electoral va más allá de un mero ajuste legal.

Les comparto un adelanto; estreno: 3 de octubre. pic.twitter.com/sxZLCAc48n — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2025

Busca fortalecer la democracia, garantizar elecciones transparentes y reducir los costos operativos en órganos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El objetivo es claro: un sistema más eficiente, autónomo y sin cabida para la corrupción, asegurando un mayor bienestar para el pueblo.