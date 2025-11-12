Israel discute pena de muerte para palestinos presos

Israel: Aprobada pena de muerte a presos palestinos en segunda lectura, De aprobarse en tercer lectura es ley. Temen ejecuciones masivas

Regeneración, 11 de noviembre de 2025.– Ben-Gvir lo considera un paso clave en el conflicto. La medida apunta a militantes palestinos condenados por asesinato.

En consecuencia, esta ley incrementa la tensión con las autoridades palestinas.

⚡️JUST IN:



Israel’s Knesset has approved the execution for Palestinian detainees bill in its first reading, it needs two more to become law.



After the vote, National Security Minister Itamar Ben-Gvir handed out baklava to celebrate.



The bill paves the way for mass executions… pic.twitter.com/Aa9F897gcz — Suppressed News. (@SuppressedNws1) November 11, 2025

«La Knesset israelí ha aprobado en primera lectura el proyecto de ley sobre la ejecución de detenidos palestinos; necesita dos lecturas más para convertirse en ley». «Tras la votación, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, repartió baklava para celebrarlo». «El proyecto de ley abre la puerta a ejecuciones masivas de palestinos, muchos de los cuales ya se encuentran detenidos sin juicios justos ni cargos alguno».

El Proyecto de Ley y su Proceso Acelerado

El proyecto de ley fue aprobado en segunda lectura por la Knéset. La Knéset es el parlamento unicameral del Estado de Israel.

De esta forma, se busca legalizar lo que Hamás llama «asesinato en masa». La ley se dirige a aquellos condenados por «actos de terrorismo».

El proceso fue rápido, evidenciando el consenso de la derecha. No obstante, requiere una tercera y última votación del parlamento de Israel para ser definitiva.

Contra el Pueblo Palestino

La nueva legislación tiene implicaciones sistémicas graves. Por consiguiente, permite a una mayoría simple sentenciar a muerte. La sentencia se aplicaría a prisioneros palestinos.

La ley es una herramienta de castigo colectivo y disuasión. Además, organizaciones internacionales alertan sobre el uso político de la justicia. Hamás denunció la ley como un intento de «legalizar el asesinato» de palestinos.

"Te acuso, Benjamín Netanyahu, de financiar a Hamás y de fomentar el terrorismo para tu conveniencia".



Benjamín Netanyahu está siendo acusado de ser responsable del atentado terrorista del 7 de octubre en Israel y de presuntamente financiar a Hamás.



La diputada israelí Naama… pic.twitter.com/A0ez2BRuAk — Enior (@EniorJimenez) November 11, 2025

Intercambio de Rehenes

El momento de la aprobación es crítico y sensible. La ley podría obstaculizar futuros acuerdos de liberación.

Ahora bien, Israel y Hamás negocian constantemente canjes de rehenes. La inclusión de esta ley complica el panorama.

Asesiné a incontables bebés por Israel, ¿y así me lo agradecen?



Un exsoldado israelí, asesino de bebés y con trastorno de estrés postraumático, se derrumbó en la Knéset, afirmando que el Estado los había abandonado:



Siento que mi vida se me escapa de las manos. pic.twitter.com/7rMM5Fl2Pb — aapayés (@aapayes) November 10, 2025

Muchos acuerdos se basan en la liberación de prisioneros palestinos. Esta legislación endurece la postura israelí ante la ONU. La Knéset sigue adelante con esta polémica medida.