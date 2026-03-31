Cae secretario general de la Confederación Africana de Futbol

La decisión de la CAF de quitar a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones (AFCON), desató la controversia

Regeneración, 30 de marzo 2026– El secretario general de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Veron Mosengo-Omba, presentó su renuncia el domingo tras numerosas solicitudes para que fuera destituido, en un período complicado para el fútbol africano.

Renuncia

Mosengo-Omba hizo pública su decisión de dejar el cargo, en medio de una crisis de confianza en la dirección de la entidad.

La controversia aumentó debido a la decisión de quitar a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones (AFCON).

También hay solicitudes para llevar a cabo una investigación sobre la supuesta corrupción en el organismo que rige el fútbol en África.

Las críticas hacia su permanencia como secretario general después de haber sobrepasado la edad de jubilación obligatoria de la organización, que es de 63 años, han crecido.

Comunicado

“Tras más de 30 años de una carrera profesional internacional dedicada a promover una forma ideal de fútbol que une a las personas, educa y crea oportunidades de esperanza…

…he decidido dimitir de mi cargo como Secretario General de la CAF para dedicarme a proyectos más personales”, afirmó Mosengo-Omba en un comunicado.

Mosengo-Omba ha tenido una trayectoria polémica en la CAF, siendo acusado por algunos empleados de crear un ambiente laboral poco saludable.

Sin embargo, una investigación realizada tras las quejas del personal no encontró pruebas de irregularidades en su accionar.

Origen

Este hombre de 66 años es originario de Congo, aunque tiene nacionalidad suiza y ha trabajado anteriormente en la FIFA.

A principios de este mes, Motsepe reconoció que la CAF enfrenta incertidumbres sobre su integridad.

Debido a la controversia que rodea la final de la Copa Africana de Naciones, el gobierno de Senegal ha solicitado una investigación internacional sobre cómo opera esta organización.

Decisión

La decisión de retirar el título a Senegal fue tomada por la Junta de Apelaciones de la CAF.

Sin embargo, esto ha deteriorado gravemente la imagen del fútbol en África.

La CAF anunció también el domingo que su director de competiciones, Samson Adamu, asumirá temporalmente el cargo de secretario general.