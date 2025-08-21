Israel notifica a médicos evacuar Ciudad de Gaza

Israel continúa con su ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza y desplazar a 1.2 millones de habitantes. Se recrudecen bombardeos

Regeneración, 21 de agosto de 2025. Portales destacan que el ejército de Israel dice que ha advertido a los funcionarios médicos y a organizaciones internacionales que se preparen para la evacuación de Gaza.

Se trata de más de millón de residentes antes de una ofensiva para ocuparla.

A los funcionarios se les dijo que se estaban haciendo «ajustes» en los hospitales del sur de Gaza para recibir pacientes, según un comunicado.

Gaza

Siguiendo el relato de la BBC de Londres, se indica que el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, rechazó «cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud».

En tanto que la ONU y las organizaciones de ayuda humanitaria también se han comprometido a quedarse para ayudar a quienes no pueden o deciden no desplazarse.

Asimismo, por otra parte, los palestinos dijeron que hubo fuertes bombardeos en áreas orientales de la ciudad.

Esto, un día después de que el ejército dijera que había dado los primeros pasos de la ofensiva, se precisa.

Planes

A Palestinian child’s joy after getting water ❤️ pic.twitter.com/AvPLoOmedX — Muhammad in Gaza🇵🇸⚡️ (@7MohammedKhaled) August 17, 2025

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá el jueves con funcionarios de seguridad para aprobar los planes de toma de Gaza.

Asimismo, se indica que pretende conquistar toda la Franja de Gaza después de que las conversaciones indirectas con Hamás sobre un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes fracasaran.

Así, el ejército israelí planea evacuar a toda la población de la ciudad de Gaza y trasladarla a refugios en el sur antes de que las tropas avancen hacia la zona urbana más grande del territorio.

Como parte de sus preparativos, dijo, oficiales del cuerpo militar Cogat realizaron «llamadas de advertencia iniciales» a funcionarios médicos y organizaciones internacionales el martes.

Genocidio

🇵🇸📖👉«Un mensaje de una niña Palestina desde la Franja de Gaza. «Vivimos o morimos, la ocupación nos ha obligado a abandonar nuestra casa… estamos cansados,

¡DETENGAN ESTE GENOCIDIO!» pic.twitter.com/notTTMstUq — aapayés (@aapayes) August 21, 2025

Se citó a los oficiales diciéndoles en las llamadas: «Vamos a proporcionarles un lugar donde estar, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro hospital».

Sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza expresó:

«(Su) rechazo a cualquier medida que pueda socavar lo que queda del sistema de salud después de la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación [israelíes]».

«Tal medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a tratamiento médico y expondría las vidas de los residentes, los pacientes y los heridos a un peligro inminente», advirtió.

Dieciocho de los 36 hospitales de Gaza funcionan parcialmente, según la ONU.

Israel ha iniciado la ofensiva terrestre para ocupar toda la Ciudad de Gaza, amenazando con desplazar por la fuerza —o asesinar— a casi un millón de personas.



Esta barbarie solo es posible por la impunidad garantizada por EE.UU., que bloquea cualquier condena internacional, y… pic.twitter.com/4IvbPm23oG — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) August 21, 2025

Detallando que once de ellos se encuentran en la gobernación de la Ciudad de Gaza y uno en la gobernación del Norte de Gaza.

La ONU y organizaciones no gubernamentales advirtieron a principios de esta semana que una ofensiva israelí en la ciudad de Gaza tendría un «horrible impacto humanitario».

«Reiteramos nuestro compromiso de servir a las personas dondequiera que se encuentren y seguimos presentes en la ciudad de Gaza para brindar apoyo vital», afirmaron.

También advirtieron que los hospitales del sur estaban «operando a varias veces su capacidad y que aceptar pacientes del norte tendría consecuencias potencialmente mortales».

Palestinos

La agencia de Defensa Civil dirigida por Hamás dijo que al menos 48 personas murieron por ataques y disparos israelíes en Gaza el jueves, incluidas ocho en Sabra.

¡Acabo de recorrer las calles de Gaza en bicicleta!

Grabé este video mientras iba en bicicleta para que puedan ver la magnitud de la destrucción a mi alrededor y la dura realidad que vivimos.

Por favor, compártanlo para que el mundo pueda vernos… pic.twitter.com/DoWmc6FTJA — aapayés (@aapayes) August 20, 2025

Se indica asimismo «gran número» de drones israelíes estaban volando sobre su cabeza.

Algunos transmitían mensajes a los residentes, instándolos a evacuar a «zonas seguras» en el sur de Gaza, dijo.

Sin embargo palestinos entrevistados cuestionan que dichas zonas fueran seguras, afirmando que estaban matando gente «en cada rincón» del sur.

«Mucha gente tiene la intención de no salir de la ciudad», dijo. «Creen que si nos van a matar, que nos maten en nuestras casas».

Además, cientos de personas también se unieron a una manifestación en la ciudad de Gaza para exigir el fin de la guerra y rechazar el plan de Israel de provocar más desplazamientos.

«Estamos exhaustos. Morimos mil veces al día. No queremos irnos, queremos quedarnos aquí», declaró Bissan Ghazal a la BBC. «Detengan el derramamiento de sangre. Ya es suficiente».

Rehenes

Impresionante!

Nuevo video de la impresionante manifestación en Sidney contra el genocidio de Israel en Gaza con cientos de miles de personas a pesar del diluvio. La riada de gente es interminable. pic.twitter.com/jzXlvqszW4 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 21, 2025

En tanto que en Tel Aviv, los familiares de los rehenes israelíes que aún se encuentran retenidos por Hamás instaron a su gobierno a aceptar un acuerdo de alto el fuego.

Esto, para recuperar a algunos de sus seres queridos.

«Hay un acuerdo sobre la mesa. Esta es la oportunidad que necesitamos para un acuerdo integral. Debemos firmarlo de inmediato».

Así, declaró al portal Dalia Cusnir, cuñada del rehén Eitan Horn y ex rehén liberado de Iair Horn.

«El tiempo se acaba. Los rehenes no pueden sobrevivir mucho más tiempo en manos de estos brutales captores. No podemos soportar más combates».

Las personas que colgaron esta pancarta frente a la sede del Partido Laborista británico enfrentarán juicio en Reino Unido en enero.



Medidas orwellianas que normalizan el genocidio israelí en Gaza y criminalizan a quienes protestan contra crímenes masivos pic.twitter.com/8V8RKTNCeZ — Olga Rodríguez Francisco ✍️ (@olgarodriguezfr) August 21, 2025

Finalmente se recuerda que Israel lanzó una campaña en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Mismo en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Al menos 62 mil 192 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.

En tanto que el prestigiado portal indica que las cifras del ministerio son citadas por la ONU y otros organismos como la fuente más fiable de estadísticas sobre víctimas.