Israel prohíbe cinco medios palestinos y colonos queman mezquita

La prohibición de Israel abarca Alasima News, M3raj Network, Al-Quds Albawsala Network, Maydan Al-Quds y Plus Quds Network

Regeneración, 23 de febrero 2026– El Ministerio de Defensa israelí emitió el domingo una directiva que prohíbe Alasima News, M3raj Network, Al-Quds Albawsala Network, Maydan Al-Quds y Plus Quds Network. Ninguno de estos medios tiene sedes en Jerusalén Este.

Clasificación de terrorismo

«El ministro de Defensa, Israel Katz, firmó una orden que las clasifica como organizaciones terroristas.

El Fiscal General confirmó que no hay ninguna traba legal», reportó el Canal 12 de Israel.

Estas plataformas “son acusadas de incitación al centrarse en los sucesos de Jerusalén (Este) y la mezquita de Al-Aqsa”, declaró.

Luego de la orden israelí, Alasima News anunció que detendría todas sus actividades mediáticas hasta nuevo aviso.

No hubo reacciones inmediatas de las otras cuatro plataformas.

Represión

«En un nuevo paso que se suma al historial de represión y silencio de Israel, la ocupación ha prohibido el trabajo de varias cadenas de noticias establecidas en Jerusalén.

Esto lo hacen para aislar a Jerusalén y Al-Aqsa, monopolizarlas y suprimir sus noticias del mundo», expresó el canal en un comunicado.

El medio declaró que se vio obligado a cesar operaciones y destacó su orgullo por «lo que ha alcanzado en los últimos años».

Agregando que su lema principal «siempre ha sido colocar a Jerusalén como el centro y la guía de la causa (palestina)».

Resistencia

«La prohibición israelí no podrá ocultar la verdad. Silenciar la cámara no apagará Jerusalén. La historia escrita con sacrificio y resistencia es más potente que cualquier prohibición», añadió.

El gobierno israelí de derecha ha estado reforzando sus políticas en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, desde que asumió a finales de 2022.

La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del mundo para los musulmanes.

Al-Aqsa

Los judíos se refieren al lugar como «el Monte del Templo», asegurando que en el pasado albergó dos templos de su religión.

Los palestinos ven Jerusalén Este ocupada, donde está Al-Aqsa, como la capital de su futuro Estado.

Sin embargo, Israel considera que toda Jerusalén, tanto su lado oriental como occidental, es su capital.

Mezquita incendiada

Por otra parte, la Autoridad Palestina denunció el lunes a colonos israelíes de agredir e incendiar una mezquita en el pueblo de Tell, al norte de Cisjordania ocupada.

El ministerio de Relaciones religiosas «condena el intento de un grupo de colonos de quemar parte de la mezquita de Abu Bakr al-Siddiq en el pueblo de Tell.

Se ubica cerca de Nablus, y de escribir consignas racistas en las paredes», denuncia un comunicado.

In Ramadan, and during the night – Zionist settlers burn a Mosque in the village of Tel, south of Nablus. pic.twitter.com/DRU37LBxNJ pic.twitter.com/PXobMvPPno — Jalal (@JalalAK_jojo) February 23, 2026

Ataques en Cisjordania

El ministerio enfatizó que los ataques contra mezquitas han aumentado en Cisjordania en 2025, alcanzando un total de 45 incidentes.

«El incendio de una parte de la mezquita demuestra claramente el grado de barbarie alcanzado por la máquina israelí…

…de incitación al racismo en los lugares santos islámicos y cristianos en Palestina», declaró el ministerio.