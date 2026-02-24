Nigeria: 50 asesinados por pandillas y 34 por yihadistas

La violencia en el noroeste de Nigeria se agudiza, entre grupos religiosos extremistas y organizaciones delincuentes

Regeneración, 23 de febrero 2026– Un ataque por parte de hombres armados a una aldea en el estado del noroeste de Zamfara dejó al menos 50 personas fallecidas y varias mujeres y niños fueron secuestrados, según dijo un legislador estatal a Reuters.

Ataque

Hamisu A. Faru, quien representa al sur de Bukkuyum, indicó que los asaltantes invadieron la aldea de Tungan Dutse alrededor de las 5 de la tarde del jueves.

La violencia se prolongó hasta cerca de las 3:30 de la madrugada del viernes, con edificios incendiados y disparos contra los habitantes que intentaban escapar.

«Se han estado moviendo de un lugar a otro, causando al menos 50 muertes», comentó Faru a Reuters por vía telefónica.

El legislador mencionó que aún no se había definido la cantidad de personas secuestradas.

Desaparecidos

Los líderes locales y funcionarios gubernamentales estaban siguiendo la cuenta de los desaparecidos este viernes.

Abdullahi Sani, de 41 años y vecino de Tungan Dutse, relató que tres de sus familiares perecieron en el ataque.

«Nadie pudo dormir anoche, todos estamos lamentando», afirmó.

Un día antes, los habitantes habían alertado a las fuerzas de seguridad y a la autoridad local al notar más de 150 motocicletas llevando hombres armados.

Alerta

Sin embargo, la alerta fue desestimada, aseguró Sani.

Se ha registrado un incremento en los ataques atribuidos a «bandidos», quienes han llevado a cabo ofensivas mortales.

Así como secuestros a cambio de rescate y desplazo de comunidades en el norte de Nigeria.

El 17 de febrero, al menos 34 personas fueron asesinadas en ataques coordinados por supuestos militantes islamistas en Lakurawa.

Ofensiva

La ofensiva se dirigió contra diversas aldeas rurales en el estado de Kebbi, al noroeste de Nigeria, reportó Reuters.

Lakurawa es un nuevo grupo insurgente que opera principalmente en los estados de Kebbi y Sokoto, en el noroeste de Nigeria.

Esta zona fue objeto de ataques por parte de Estados Unidos contra militantes vinculados al Estado Islámico en diciembre.

Los recientes asaltos reflejan incursiones previas de Lakurawa en Kebbi.

🇺🇸 | Así fue el momento en el que Estados Unidos ha atacado al ISIS en Nigeria tras las amenazas de Trump por los asesinatos de cristianos. pic.twitter.com/EZhdulzpNE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 26, 2025

Incidentes

En esos incidentes, grupos armados atacaron pequeñas aldeas simultáneamente para sobrepasar las defensas locales y forzar la huida de los residentes, según el informe.

Los hombres armados abrieron fuego en lo que los supervivientes describieron como ataques muy organizados y al azar.

Dieciséis personas fallecieron en Mamunu, cinco en Awashaka, tres en Masama y dos en cada una de otras cinco aldeas, según el informe de seguridad.

Huida

La incursión provocó la fuga de los residentes mientras los asaltantes entraban en las viviendas.

Las fuerzas de seguridad han llegado a la región para resguardar a las comunidades y asistir a los sobrevivientes.

También se están cortando las rutas de escape de los militantes, con operaciones de búsqueda en curso, según el informe.