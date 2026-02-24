La ONU envía ayuda a más de 130.000 personas en Sudán

Familias reciben alimentos y medicinas en regiones afectadas por la guerra en Sudán, tras semanas de bloqueos y demoras

Regeneración, 23 de febrero de 2026– La llegada de un convoy humanitario internacional formado por 26 camiones representó un cambio para los residentes de las áreas sudanesas de Dilling y Kadugli, quienes han estado aislados por enfrentamientos durante más de dos años.

Suministros

Esta provisión de suministros había estado detenida durante más de 40 días debido al aumento de la violencia. Se ha reportado que hay 4.2 millones de personas viviendo con desnutrición en Sudán.

Su llegada brinda un alivio a miles de familias que no habían podido acceder a la ayuda humanitaria en varias semanas.

La operación permitió llevar alimentos, medicamentos y materiales necesarios a más de 130. 000 personas en el estado de Kordofán del Sur.

El convoy fue organizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).

Human rights experts at the U.N. say the Rapid Support Forces in Sudan carried out a campaign of destruction last year that bears hallmarks of genocide.



An independent fact-finding mission found that the paramilitary group carried out mass killings and other atrocities in the… pic.twitter.com/569hRL34sS — Unplug The Empire (@UnplugTheEmpire) February 23, 2026

Distribución

La distribución incluyó 15 camiones del PMA con más de 700 toneladas de alimentos, destinados a ayudar a casi 70.000 personas.

De este grupo, 21.000 madres e hijos recibieron productos nutricionales específicos para combatir la malnutrición, informó la agencia.

UNICEF envió siete camiones con alimentos, agua potable, servicios de higiene y material educativo para aproximadamente 40.000 niños y sus familias.

Además, el PNUD envió 70 toneladas de suministros médicos para cinco meses de tratamiento en enfermedades como VIH, malaria y tuberculosis, según la ONU.

U.S. Senator Chris Van Hollen: If we want to stop the war in Sudan, we must halt arms sales to the United Arab Emirates, which is supplying the Rapid Support Forces militia with weapons and financial support.

pic.twitter.com/BfU7VtbAwB — Last_year_99 (@last_year_99) February 23, 2026

Progreso

La entrega de estos suministros médicos fue vista como un progreso importante, después de meses de dificultades para mantener el acceso a tratamientos en esas comunidades.

El principal obstáculo para la entrega del convoy fue el aumento del conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar.

Este conflicto ha generado una crisis humanitaria a gran escala, con millones de personas desplazadas o convertidas en refugiadas.

It's really sad to see Sudan struggling while the whole world seems to be silent about it.😭😭 pic.twitter.com/AzkG22gDnR — Zoom Afrika (@zoomafrika1) February 15, 2026

La intervención de actores internacionales y el apoyo de fuera a las diferentes facciones han intensificado el conflicto, complicando la llegada de ayuda constante.

Según ONU Noticias, la llegada de alimentos, medicamentos y artículos de higiene es crucial para combatir epidemias y enfermedades crónicas o infecciosas.