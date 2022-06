Javier Aguirre dice que el México vs Argentina en el mundial será de ”iguales”

El extécnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, señaló que el partido de la Copa del Mundo de Qatar entre México y Argentina es de resultado reservado.

RegeneraciónMx, 22 de junio de 2022. A unos meses de que se lleve a cabo la Copa del Mundo de Qatar 2022, el entrenador mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, aseguró que México no es inferior a Argentina y que puede darle vuelta a los últimos encuentros que han tenido entre sí en los mundiales.

El llamado ‘vasco’ platicó con el exjugador mexicano Hugo Sánchez para su programa de streaming sobre lo que cree que va a pasar en la próxima Copa del Mundo, donde aseguró que la Selección Mexicana es capaz de competirle a la albiceleste ya que se competirá en territorio neutral.

El estratega mexicano puso en la mesa los momentos que ha tenido México ante Argentina en la historia de las Copas del Mundo, donde destacó la eliminación en los Mundiales de 2006 y 2010, además del encuentro amistoso que le dio la primera derrota a Gerardo ‘Tata’ Martino con el combinado nacional en el 2020.

“El primer partido que pierde el ‘Tata’ es contra Argentina, donde le meten cuatro goles en un amistoso, yo creo que no debería, a Ricardo le metió un golazo Maxi, a mí me ganó Maradona, pero no somos inferiores a ellos, hoy por hoy en campo neutral, no somos inferiores a los argentinos”, declaró Javier Aguirre