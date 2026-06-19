Juez de EE.UU. libera a líder musulmán detenido por migración

El imam de la mezquita sostiene que fue capturado y apresado por las autoridades de migración por su apoyo a Palestina

Regeneración, 19 de junio 2026– Un juez federal en Estados Unidos liberó a Salah Sarsour, e indicó que el líder musulmán fue arrestado por las autoridades de migración como una forma de venganza por su apoyo a Palestina.

Determinación

El jueves, el juez federal James Patrick Hanlon determinó que Sarsour presentó una queja «sólida» al ser objetivo de ataques por su derecho a expresarse.

Hanlon desestimó las declaraciones del gobierno de Trump que argumentaban que el discurso pro Palestina perjudica los intereses de la política exterior estadounidense.

«El simple hecho de mencionar preocupaciones sobre relaciones exteriores no anula de manera automática los derechos de la Primera Enmienda», escribió Hanlon.

Sarsour, quien cuenta con residencia permanente legal en Estados Unidos, fue liberado varias horas después del fallo de Hanlon.

Victoria

En un comunicado, celebró la decisión como una victoria para la libertad de expresión.

“Me siento muy aliviado de estar con mi familia. Durante 80 días no he podido salir a respirar aire fresco”, dijo Sarsour.

“Esta experiencia nos recuerda a todos que debemos luchar juntos por nuestro derecho a ser la voz de los silenciados.

Jamás dejaré de hablar por Palestina y la humanidad, esté donde esté”», afirmó.

Abogados

Los abogados de Sarsour, quien sufre de diabetes tipo 2, mencionan que perdió más de 13,6 kilos durante los cerca de tres meses que estuvo detenido.

Él es el presidente de la Sociedad Islámica de Milwaukee, la mezquita más grande en el estado de Wisconsin, en la región media del país.

Sarsour no tiene antecedentes delictivos en Estados Unidos, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo etiquetó como «criminal y terrorista».

Se le acusó de haber engañado en su tarjeta de residencia y de omitir su condena por un tribunal militar israelí por supuestos lanzamientos de piedras y cócteles molotov.

Cisjordania

Este palestino-estadounidense de 53 años creció en la zona ocupada de Cisjordania. Él ha negado las acusaciones.

En la decisión del jueves, el juez Hanlon ordenó que Sarsour fuera trasladado de Indiana a Wisconsin, donde permanecería en su hogar mientras su caso en migración continuaba.

Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha buscado la deportación masiva de inmigrantes en Estados Unidos.

También ha impulsado una campaña en contra de las voces que apoyan a Palestina, acusándolas de antisemitismo.

Khalil

Mahmoud Khalil, un activista pro-palestino de la Universidad de Columbia, fue uno de los que sufrió las consecuencias de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

En marzo de 2025, fue arrestado y detenido por las autoridades migratorias hasta que un juez ordenó su liberación en junio de ese año.

No obstante, su caso sigue abierto y permanece bajo la amenaza de deportación.

En una publicación en redes sociales el jueves, Khalil celebró la liberación de Sarsour y manifestó su apoyo hacia el líder de Milwaukee.

Liberación

“Salah Sarsour regresa a casa. Después de más de 80 días separado de su familia, un juez federal ordenó su liberación.

Y confirmó lo que nunca debería haber estado en duda: defender los derechos palestinos está protegido por la Primera Enmienda”, dijo Khalil.

“Bienvenido a casa, Salah. Para esto seguimos luchando”.