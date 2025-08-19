Julio César Chávez Jr deportado y en penal de máxima seguridad

Julio César Chávez Jr en prisión preventiva justificada en Sonora por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada

Regeneración, 19 de agosto de 2025. En redes destacan que el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado el lunes de Estados Unidos a México.

Y es que incluso la presidenta Sheinbaum, confirmó la deportación de Chávez Jr.

“Nos informaron que (Chávez Jr.) iba a llegar a México».

«…había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá (en Estados Unidos), una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Por otra parte, el Registro Nacional de Detenciones, indica que al boxeador estuvo en los separos de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, en Sonora.

Chávez Jr. fue trasladado desde la garita ‘Dennis DeConcini’, en la frontera entre Sonora y Arizona.

De acuerdo con la información del Registro Nacional de Detenciones, el boxeador llegó a los separos a las 11:53 a.m., hora local, del lunes.

Seguidamente, ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 11 de Sonora.

Esto, para seguir su proceso jurídico en prisión preventiva justificada por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Cabe destacar que a inicios de julio, días después de su pelea en California contra el boxeador estadounidense Jake Paul, Chávez Jr. fue detenido.

Esto, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y puesto bajo proceso de deportación.

Además, el arresto de Chávez Jr. se llevó a cabo por presuntos vínculos con cárteles y otras infracciones.

Y es que Chávez Jr ingresó al país con una visa de turista en agosto de 2023, la cual expiró en febrero de 2024, según un comunicado del DHS.

Se le acusa de hacer declaraciones fraudulentas en su reciente solicitud de inmigración y tiene una orden de arresto activa en México por presunta participación en el crimen organizado.

Asimismo, acusado por tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Tras conocerse el arresto en EE.UU., la FGR señaló en un comunicado que Julio César Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión desde marzo de 2023.

Al tiempo que el comunicado indicó que la FGR fue notificada de su detención y añadió que se inició el procedimiento correspondiente para su entrega a México.

Por otra parte, en redes sociales se subraya diversas acusaciones en contra de Chávez Jr.

Por una parte, en enero de 2024, fue arrestado en EE.UU por posesión ilegal de dos fusiles estilo AR.

Sin embargo liberado bajo fianza de $50,000 y se le ordenó asistir a un centro de tratamiento de adicciones.

Como se indica arriba, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presunta situación migratoria irregular.

Esto es, como se sabe, incluyendo haber mentido en una solicitud de tarjeta de residencia.

E incluso, en 2012, fue condenado por conducir bajo la influencia de alcohol y/o drogas en Los Ángeles, lo que resultó en una sentencia de 13 días de cárcel y 36 meses de libertad condicional.

Se subraya que las autoridades de Estados Unidos lo han señalado como presunto afiliado del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo ha calificado como una «amenaza pública» y ha mencionado que su esposa también tiene una conexión con dicho cártel.

En transmisiones en vivo, Chávez Jr. ha mencionado que conoce a personas relacionadas con el cártel, incluyendo a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.