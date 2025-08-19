Ordenan demolición inmediata de Hotel Adamar en Tulum

Tulum: Juez ordena a Profepa verifique demolición, pago de multas – $1 millón – y restauración integral de daños al medio ambiente

Regeneración, 19 de agosto de 2025. En redes destacan que el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo ordenó la demolición inmediata de complejo inmobiliario en Bahía de Solimán, Tulum.

Y es que el juzgador otorgó amparo a un ciudadano y dispuso que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecute de manera inmediata la demolición del desarrollo inmobiliario Adamar.

Tulum

Se trata de un lujoso condominio de siete niveles inconcluso en la Bahía de Solimán, así como la restauración del ecosistema afectado.

Por otra parte, se indica que la sentencia, emitida el pasado 15 de agosto, señala la omisión de la autoridad federal para cumplir con sus propias resoluciones.

Mismas emitidas en 2024, cuando determinó que el proyecto de la empresa Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V., ocasionó daños a 731.80 metros cuadrados de duna costera.

Sitio hábitat de especies en riesgo como tortugas marinas y aves protegidas.

Cabe destacar que se subrayan las declaraciones de Mónica Huerta, abogada e integrante de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).

Lo anterior ya que Huerta precisa que el fallo judicial obliga a Profepa a supervisar directamente la demolición.

Asimismo, cobrar multas pendientes que superan el millón de pesos, dar seguimiento a la denuncia penal por delitos ambientales.

Así como garantizar la restauración total del sitio, sin delegar estas responsabilidades a la empresa infractora.

Demoler

“El juez ordena que esta obra inconclusa de siete niveles sea demolida en su totalidad y que la zona sea restaurada…»

«.., lo cual representa un precedente muy importante en la defensa del medio ambiente en la región”.

Así dijo a medios Huerta.

El resolutivo también abre la puerta para que cualquier ciudadano o colectivo pueda exigir, mediante un amparo, la protección de su derecho constitucional a un medio ambiente sano.

Esto es, reforzando la obligación del Estado de actuar con firmeza ante daños ecológicos, especialmente en zonas de alto valor ambiental como Tulum.

El proceso se encuentra ahora en espera de que la sentencia cause ejecutoria.

Así, salvo recurso de revisión, la Profepa quedará legalmente obligada a cumplir todas las medidas dictadas por el juez, incluyendo la demolición total del complejo en Tulum.

Finalmente se indica que organizaciones ambientalistas advirtieron que este caso podría sentar precedente para otros desarrollos turísticos e inmobiliarios.

Mismos, señalados por su impacto en ecosistemas frágiles de la Riviera Maya.