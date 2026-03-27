Julio Ibáñez liberado tras su arresto en Sudáfrica

El periodista Ibáñez de Univisión estaba transmitiendo en vivo cuando hombres armados irrumpieron en su habitación. Se desconocen cargos

Regeneración, 26 de marzo 2026– En las últimas horas, la situación del reportero de TUDN, Julio Ibáñez, causó preocupación e incertidumbre después de que se anunciara su arresto en Sudáfrica, donde estaba realizando tareas informativas relacionadas con el seguimiento de uno de los adversarios de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo.

Liberado

No obstante, se ha confirmado que el periodista de Televisa ya ha sido liberado, gracias a una colaboración entre las embajadas de México y Sudáfrica.

Esto facilitó que fuera puesto en libertad mediante pago de fianza, aunque aún no se ha esclarecido el motivo exacto de su encarcelamiento en dicho país.

Su proceso continúa, por lo cual de momento tendrá que permanecer en Sudáfrica, ya que no tiene permitido salir del país.

Después de que la noticia sobre el arresto de Ibáñez se hiciera pública, un video comenzó a circular en las redes sociales.

En él se supuso que se podía observar el instante en que Ibáñez fue detenido en su habitación, un incidente que habría ocurrido el pasado miércoles.

🎙️ En 'El Jefe y El Máster', @AlejandroGomezA nos cuenta cómo se dio la detención de Julio 'El Profe' Ibáñez en Sudáfrica 😟🇿🇦



📽️: @Chrisrcor pic.twitter.com/kP5eGwaunt — AS México (@ASMexico) March 26, 2026

Transmisión en vivo

Mientras cubría la noticia en Sudáfrica, Ibáñez estaba transmitiendo en vivo desde su habitación de hotel cuando hombres armados entraron en el lugar.

Durante la grabación, se escucha a Ibáñez preguntar «¿Qué está pasando?» Después de eso, la comunicación se corta de manera repentina, lo cual generó alarma entre sus seguidores.

Así, el periodista de TUDN estuvo bajo la custodia de las autoridades sudafricanas durante dos días.

Entre las distintas versiones que están circulando en las redes sociales, se menciona un posible uso inapropiado de un dron en áreas restringidas.

No se sabe razón

No obstante, hasta ahora no se conoce la verdadera razón por la cual fue arrestado.

Por su parte, Televisa, empresa propietaria de TUDN, no ha dado un comunicado oficial sobre este asunto.

Sin embargo, se ha sabido que la compañía se puso en contacto con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El objetivo era atender este asunto y gestionar la posible repatriación del periodista.

La situación sigue en desarrollo, mientras se espera información oficial que aclare los acontecimientos.