COSCO Shipping reanuda las reservas en Oriente Medio

COSCO Shipping restablece servicios en rutas de Oriente Medio; Irán permite transitar buques no hostiles por el Estrecho de Ormuz

Regeneración, 26 de marzo 2026– COSCO Shipping Lines comunicó el martes que comenzará a aceptar nuevas reservas de contenedores estándar desde el Lejano Oriente hacia lugares como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Qatar, Kuwait e Irak, según un anuncio en su cuenta oficial de WeChat.

(NOTA) COSCO Shipping (China Ocean Shipping Corporation) es un conglomerado multinacional estatal chino y una de las navieras más grandes del mundo

Mientras que los buques de contenedores están retomando servicios mediante rutas alternativas, algunos buques tanque chinos (como el Lucky Gas) ya han logrado transitar el estrecho exitosamente bajo el nuevo esquema de seguridad iraní.

Irán ha indicado que permitirá el «paso seguro» a barcos de naciones consideradas no hostiles (como China), siempre que no apoyen acciones contra Irán y cumplan con requisitos de seguridad específicos. -NDLR-.

Medida

Esta medida sigue a un comunicado emitido el martes por la mañana en la red social X por parte de la misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas.

En este comunicado se mencionaba que los barcos «no hostiles» podrían transitar de forma segura por el Estrecho de Ormuz si no apoyaban acciones en contra de Irán.

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos marítimos más importantes a nivel mundial.

Las recientes tensiones en Oriente Medio han provocado una caída significativa en el tráfico marítimo por el estrecho.

Reducción

Se ha llegado a una reducción de hasta un 97% desde que comenzó el conflicto con Irán, según Reuters.

A inicios de marzo, COSCO interrumpió todas las nuevas reservas para rutas que empezaban o terminaban en puertos de Oriente Medio.

Según Reuters, otras importantes compañías de transporte marítimo de contenedores, empezaron a mandar sus barcos alrededor de África desde el 1 de marzo.

Estas incluyen empresas como Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM.

Esto es para evitar rutas esenciales como el Canal de Suez y el Estrecho de Bab el-Mandeb, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

Apertura condicionada

La «apertura condicionada» de esta ruta marítima clave ha aliviado, hasta cierto punto, la inquietud sobre la seguridad de la navegación.

El aviso de COSCO destacó que, debido a la situación en Oriente Medio, los acuerdos para nuevas reservas y los envíos reales podrían experimentar cambios.

La reanudación de las reservas por parte de COSCO representa un ajuste práctico luego de una revisión de la situación.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, hizo declaraciones este miércoles.

Intereses compartidos

Comentó que mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio y asegurar la seguridad de las rutas marítimas beneficia a todos en la comunidad internacional.

«La prioridad imperiosa es que las partes implicadas asuman sus responsabilidades.

Y detengan de inmediato las operaciones militares para evitar un mayor deterioro y escalada de la situación.

E impedir que la agitación tenga un mayor impacto en la economía mundial», afirmó Lin.