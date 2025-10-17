Policía dispara en funeral de Odinga en Kenia: 3 muertes

La policía de Nairobi abrió fuego para dispersar a la multitud reunida para ver el cuerpo del líder de Kenia en un estadio de fútbol

Regeneración 17 de octubre 2025– Al menos tres personas murieron después de que la policía en Kenia disparó para dispersar a la multitud de dolientes que se había reunido para ver el cuerpo del líder opositor Raila Odinga, quien murió a principios de esta semana en India.

Confirmación

El jefe de operaciones policiales del país, Adamson Bungei, confirmó el tiroteo en el estadio de fútbol con capacidad para 60.000 personas en la capital, Nairobi.

In Kenya 🇰🇪, a quarrel broke out between at a funeral for former Prime Minister Raila Odinga. Police intervened and ended up shooting into the crowd of people.



4 deaths were reported as a result. pic.twitter.com/jXsn5mqnqM — Marauder Magazine (@MarauderMag) October 17, 2025

Donde se celebraría el velorio el jueves antes del funeral que tendrá lugar el fin de semana.

«Tenemos al menos dos muertos», dijo Bungei a la agencia de noticias The Associated Press, describiendo el incidente como un «enfrentamiento».

What's happening in Kenya, shooting guns at people?? 😳pic.twitter.com/3nYWxfNvtf — Adebayo (@Esteban_Adebayo) October 17, 2025

Los medios locales KTN News y Citizen TV informaron posteriormente que el número de muertos había aumentado a cuatro, con decenas de heridos.

Disparos y gas lacrimógeno

Tras los disparos de las fuerzas de seguridad, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a miles de dolientes, según mostraron las dos emisoras, dejando el estadio desierto.

It's never a dull day in Kenya. Man films in 360° the moment police started shooting in kasarani🔥🔥#411Ke pic.twitter.com/Oqq8P3FFH4 — 411KE (@411Ke_) October 17, 2025

Miles de partidarios de Odinga comenzaron a reunirse en las calles de Nairobi desde temprano en la mañana del jueves.

La multitud se congregó en el Centro Deportivo Internacional Moi de Nairobi para ver el memorial.

La tensión aumentó cuando algunas personas traspasaron una puerta del estadio, y las fuerzas de seguridad respondieron con disparos y gases lacrimógenos.

Mientras los dolientes huían, se produjo una estampida cerca de las puertas del estadio.

Mourners reportedly killed as Kenyan security services fire, use teargas at Kasarani Stadium at public viewing of Raila Odinga's body pic.twitter.com/3zvrLmdo6j — Larry Madowo (@LarryMadowo) October 16, 2025

Presidente

Tras el incidente, el presidente William Ruto llegó al estadio con familiares de Odinga para ver el féretro.

Ruto y la familia de Odinga presentaron sus respetos en una sala lateral del estadio.

La velación pública tuvo lugar horas más tarde, fuera de las puertas del estadio.

Las tensiones comenzaron más temprano ese mismo día cuando miles de personas irrumpieron brevemente en el aeropuerto internacional de Nairobi;

Interrumpiendo una ceremonia en la que Ruto y otros funcionarios recibían el cuerpo de Odinga con honores militares.

Suspensión

El incidente provocó una suspensión de dos horas de las operaciones del aeropuerto.

La multitud también se reunió en Bondo, la sede ancestral de la familia en el oeste de Kenia, donde Odinga será enterrado el domingo.

Odinga, una figura clave de la política africana, murió el miércoles a los 80 años durante un viaje a la India para recibir tratamiento médico, según la policía local y funcionarios del hospital.

«Baba»

El ex primer ministro, conocido cariñosamente como “Baba” (padre), realizó cinco campañas presidenciales sin éxito entre 1997 y 2022, pero fue visto como una fuerza importante en la reforma democrática.

«Luchó incansablemente por la democracia multipartidista y hoy disfrutamos de esas libertades gracias a su lucha», dijo a Reuters el estudiante universitario Felix Ambani Uneck en el estadio.

El viernes ha sido declarado feriado y se espera que los kenianos se reúnan en un estadio de fútbol diferente en Nairobi para un funeral de estado.

Otro velatorio público se llevará a cabo el sábado en el condado occidental de Kisumu, cerca de la casa rural de Odinga.