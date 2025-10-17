Caso Kimberly: Vinculan a proceso a posibles responsables

Autoridades del Edomex vinculan a proceso a dos por la desaparición de Kimberly Moya; continúan acciones para localizar a la estudiante

Regeneración, 17 de octubre 2025– La investigación sobre la desaparición de Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan desaparecida el 2 de octubre, avanza con la reciente vinculación a proceso de dos presuntos responsables.

▶️ #ÚltimaHora | Vinculan a proceso a los dos detenidos por el caso de Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan, que desapareció tras asistir a un café internet para realizar una tarea.





Probables partícipes

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” fueron señalados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como probables partícipes en el caso.

Luego de que el paradero de la estudiante de 16 años, se desconociera desde el 2 de octubre.

Pruebas

En una audiencia que duró más de ocho horas en los juzgados de Tlalnepantla, la FGJEM presentó diferentes elementos que fortalecen la investigación.

⚖️ En los juzgados de Barrientos se realizará la audiencia del caso Kimberly Moya, la joven de 16 años desaparecida el 2 de octubre en Naucalpan. El juez decidirá si los detenidos son vinculados a proceso





Entre las evidencias más destacadas están:

Videos captados por cámaras del C4, donde Gabriel Rafael “N” sigue a Kimberly por la colonia San Miguel Chamapa.

Botas con manchas de sangre encontradas en el taller de torno de Gabriel Rafael “N”, con análisis genéticos que coinciden con el ADN de Kimberly.

Testimonios y peritajes forenses que apuntan a la probable privación ilegal de la libertad.

Estas pruebas han sido determinantes para la acusación formal contra los detenidos.

‼️BUSCAN SEPARAR A JUEZ DE CASO KIMBERLY POR IMPARCIAL‼️





Medidas legales

Durante la audiencia, ambos hombres optaron por reservarse el derecho a declarar.

La jueza impuso prisión preventiva justificada a los imputados debido al riesgo que representan para la investigación;

La víctima y la sociedad, y para evitar que pudieran entorpecer el proceso si estuvieran en libertad.

Respuesta de la familia

Jacqueline Hernández, madre de Kimberly, ha declarado que su objetivo no es buscar venganza, sino localizar a su hija.

Ha solicitado que cualquier información relevante sea compartida con las autoridades.

La FGJEM mantiene abiertas las líneas de contacto para recibir datos que puedan ayudar en la búsqueda:

Correo electrónico: [email protected].

Teléfono: 1 800 702 8770

Aplicación: FGJEdomex