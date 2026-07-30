Kia Fabricará su Primer Vehículo Eléctrico en México

Kia México invertirá 649 millones de dólares en Pesquería para fabricar el modelo eléctrico EV3. Impulsará empleos y movilidad sostenible

Regeneración, 29 de julio de 2026.– La automotriz surcoreana Kia anunció una asignación histórica de 649 millones de dólares para la planta de Pesquería, Nuevo León.

Esta suma económica se ejecutará durante el periodo comprendido entre los años 2026 y 2028.

Los recursos financieros permitirán adaptar las líneas de producción operativas para iniciar la manufactura directa del modelo eléctrico EV3.

El ensamblaje del novedoso vehículo iniciará de manera formal el próximo cuatro de agosto.

El proyecto contempla generar 500 plazas laborales este año y mil 500 empleos directos adicionales hasta el año 2030.

La estrategia corporativa responde a los objetivos centrales de contenido nacional estipulados en el Plan México.

Las autoridades gubernamentales destacaron el impacto que tendrá esta iniciativa en la economía nacional.

Asimismo, aseguraron que el desarrollo industrial consolida al país como un referente en tecnología limpia.

Por su parte, la empresa confirmó que este avance fortalecerá la competitividad comercial frente a otros mercados internacionales.

En palabras expresadas por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon:

“Es una gran noticia porque nos permite producir en México un vehículo eléctrico y con una serie de características muy avanzadas, muy competitivo”.

Estrategia integral de sostenibilidad y gestión ambiental

El plan corporativo de la firma contempla cuatro ejes prioritarios centrados en el desarrollo social y ambiental.

Entre las acciones destaca la construcción inmediata de un parque solar de dos megawatts en su complejo industrial.

La infraestructura energética incrementará su capacidad operativa hasta alcanzar ocho megawatts proyectados para el año 2030.

En materia hídrica, la empresa edificará una segunda planta tratadora de aguas residuales en el norteño estado.

La instalación procesará cerca de mil 50 metros cúbicos de agua diarios para las operaciones de manufactura.

Dicho volumen recuperado equivale aproximadamente al 70 por ciento del insumo hídrico requerido en el proceso de producción.

Asimismo, la automotriz impulsará una infraestructura de recarga accesible en el territorio nacional.

El sistema ofrecerá asistencia móvil de carga entre vehículos para atender situaciones de emergencia en carretera.

Además, los usuarios que adquieran la unidad contarán con la instalación del cargador residencial completamente cubierta.

Sobre estas acciones, la Directora de Administración de Kia México, Marianela Calderón, señaló:

“En Kia México creemos que la innovación y el crecimiento surgen de la diversidad de las personas”.

Consolidación industrial y confianza en el mercado nacional

La planta regiomontana recibió reconocimientos internacionales por registrar elevados estándares de calidad técnica en sus procesos.

La fábrica compitió exitosamente frente a más de 70 instalaciones automotrices distribuidas en el continente americano.

Además, la fuerza laboral de la empresa cuenta con un 33 por ciento de participación femenina.

La mayor parte de los automóviles fabricados estará destinada a abastecer la demanda del mercado interno.

No obstante, las unidades producidas también se exportarán gradualmente hacia distintos países de la región latinoamericana.

Este anuncio reafirma la certidumbre jurídica e industrial que ofrece el país para las inversiones extranjeras directas.

Durante la presentación del proyecto, los directivos destacaron la alineación entre la empresa y el gobierno federal.

La producción del modelo EV3 fortalecerá el ecosistema nacional de electromovilidad con tecnología de última generación.

Los ejecutivos aseguraron que la confianza mutua permitirá consolidar el crecimiento económico incluyente en beneficio de la población.

Al respecto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó: “La inversión per se de Kia muestra confianza en nuestro país”.