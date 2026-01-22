Maquinistas españoles a huelga tras accidente en Adamuz y Gelida

Huelga en el sector ferroviario de España 9, 10 y 11 de febrero. Suman tres maquinistas fallecidos en accidentes. Continúan investigaciones

Regeneración, 21 de enero de 2025. Portales destacan que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado a una huelga tras el accidente de Adamuz.

Y es que reclaman se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La huelga será los días 9, 10 y 11 de febrero y afectará a todas las empresas del sector ferroviario de España.

España

🚨🚆 Calma en medio del caos:



Un video viral muestra a un trabajador ferroviario dando instrucciones claras y precisas a los pasajeros tras un accidente de tren en España, un momento que ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales.

La serenidad, el profesionalismo y la

Los representantes de la organización afirman que la totalidad de sus integrantes se siente devastad tras los acontecimientos recientes.

Al tiempo que denuncian la situación de deterioro continuo del ferrocarril.

Además, urgen implementar diversas acciones red para la seguridad de los profesionales y los usuarios, exigen en un comunicado.

Semaf ha aumentado a tres el número de conductores fallecidos en los accidentes de Adamuz y Gelida.

Esto, a diferencia de lo que reportaban las fuentes oficiales, que señalaban a dos conductores, uno de ellos en proceso de formación durante el segundo incidente.

Además, se suma un tercero que era pasajero en uno de los trenes.

Al tiempo que el sindicato indica que demandarán responsabilidad penal a los responsables de garantizar la seguridad en las infraestructuras ferroviarias.

Comunicado

🤔

Segunda tragedia ferroviaria en España en 48 horas.

Tren se impacta con muro de contención que presuntamente cayó por lluvias a vía de Redes de Catalunya en Barcelona, con saldo de maquinista muerto y 38 heridos, tras choque de trenes en Córdoba, donde hubo 42 muertos.

📽️RTVE pic.twitter.com/qGxcR8FA8r — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) January 21, 2026

En el comunicado exponen que estos siniestros representan el momento crucial para requerir que se realicen todas las acciones necesarias que aseguren la seguridad en la operación ferroviaria.

A su vez, informan que han comenzado todos los procedimientos legales pertinentes para el desarrollo de una huelga en las diferentes empresas del sector.

Semaf también ha manifestado su desaprobación hacia la divulgación de las conversaciones del maquinista involucrado en el accidente de Adamuz con el centro de control.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se

Por lo que evaluarán las acciones legales para solicitar una investigación judicial sobre dicha filtración.

Por otro lado, en relación al percance de Gelida, señalan que este incidente hace indispensable establecer protocolos de prevención ante emergencias climáticas.

Esto es, especialmente en aquellos lugares con antecedentes.

Entre otras demandas piden reanudación del servicio en Catalunya con todas las garantías de seguridad para la circulación.

E incluso que se implemente el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares en Catalunya por condiciones climáticas adversas.