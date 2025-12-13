Kilmar Ábrego García es liberado por jueza en Estados Unidos

Jueza Federal del estado de Maryland ordenó su libertad tras considerar que estuvo detenido «sin justificación legal»

Regeneración, 12 de diciembre 2025– Las autoridades migratorias de Estados Unidos dejaron el jueves en libertad bajo vigilancia al salvadoreño indocumentado Kilmar Ábrego García, deportado por error en marzo y luego devuelto a Estados Unidos, una batalla judicial que sigue viva ante los tribunales.

BREAKING: Kilmar Abrego Garcia Just Spoke as a FREE MAN for the first time as a federal judge also just BLOCKED Trump from re-detaining Kilmar Abrego Garcia this morning at an immigration check-in.



"I stand here today with my head held high, and I will continue to fight and… pic.twitter.com/7SQP6y4kK1 — Brian Krassenstein (@krassenstein) December 12, 2025

Símbolo

Ábrego García se ha convertido en un símbolo de los que consideran que la política de deportaciones masivas es excesiva.

Desde el error cometido en marzo por el gobierno de Donald Trump al deportarlo, el mismo se ha obstinado en expulsarlo a como de lugar.

Una jueza federal del estado de Maryland había ordenado este mismo jueves al gobierno de Donald Trump liberar «inmediatamente» a Ábrego García.

Kilmar Abrego nacido en El Salvador, está casado con una estadounidense pero no tiene residencia legal en el país desde que llegó con 16 años, en 2012.

Liberación

Abrego García «fue liberado», declaró en un correo electrónico a la AFP su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg.

El inmigrante estaba detenido «sin justificación legal», aseveró la jueza, que calificó su caso de «extraordinario».

El salvadoreño fue liberado con pulsera electrónica, y la decisión podrá ser apelada de nuevo por el gobierno.

«Esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales».

Reacción

Reaccionó en X la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusando a la magistrada de «activismo judicial».

Ábrego García simboliza en parte el recorrido de numerosos migrantes ilegales atrapados en la maraña de la política migratoria estadounidense.

Llegó menor de edad, presuntamente huyendo de la violencia en El Salvador. En 2019, un control rutinario de la policía de Maryland puso a descubierto su situación irregular.

En marzo fue detenido por agentes de la policía migratoria (ICE), quienes lo deportaron por error.