La celebración de San Judas Tadeo en San Hipólito

Tradicionales masivas celebraciones de San Judas Tadeo, santo de las causas desesperadas o difíciles en CDMX

Regeneración, 28 de octubre 2025– Hoy, 28 de octubre, es la celebración del Dia de San Judas Tadeo en San Hipólito, tradicional en la Ciudad de México. Al cual se le atribuyen favores en causas desesperadas.

Según versiones creyentes el centro de la devoción es que San Judas Tadeo quedó relegado al ser homónimo de Judas Iscariote, el traidor.

Así, se configura la imagen a una última esperanza luego de recorrer todas las otras rutas de solución o abordaje de la pena.

Datos sobre San Judas Tadeo

Continúan llegando fieles al Templo de San Hipólito en el día de San Judas Tadeo en la #CDMX. Devotos asisten a cumplir distintas mandas en nombre del Santo.

San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, conocido como «el hermano del señor», por ser hijo de María de Cleofás, pariente de la Virgen María.

San Judas Tadeo es considerado como el patrono de los casos difíciles y desesperados.

La Iglesia Católica celebra el Día de San Judas Tadeo el 28 de octubre de cada año, sin embargo, los fieles lo veneran el día 28 de cada mes.

La devoción por San Judas Tadeo creció luego de que fue relacionado con actividades esotéricas.

Sin embargo, la Iglesia de San Hipólito se ha encargado de valorizar al santo por su labor de evangelización.

En CDMX, la Iglesia de San Hipólito y San Casiano es el templo donde se venera la imagen de San Judas Tadeo.

Calles

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo por el Día de San Judas Tadeo;

Para garantizar la seguridad de los miles de feligreses que ya llegaron al templo de San Hipólito, ubicado en la calle Francisco Zarco 12. Entre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México.

Las calles cerradas y con afectación vial, en las inmediaciones de San Hipólito, son las siguientes:

Francisco Zarco

Carriles laterales de Paseo de la Reforma desde Violeta hasta Avenida Hidalgo

Avenida Hidalgo desde Paseo de la Reforma hasta Eje 1 Poniente

Devoción

Precisamente en México se trata de un fenómeno social de masas, entre otros personas alcohólicas, con alguna adicción, enfermedad o situación extrema.

La devoción a San Judas Tadeo se debe a su fama como intercesor en causas difíciles y desesperadas, y a que se le considera un patrono misericordioso que ayuda a los afligidos.

Por otra parte, se destaca que predicó la palabra de Jesús en Mesopotamia, Persia y otros lugares, junto con el apóstol San Simón.

Ambos sufrieron el martirio en Persia alrededor del año 62 d.C.

🙏✨ 28 de octubre, Día de San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles e imposibles📍 Miles de fieles acuden a la Iglesia de San Hipólito para rendirle homenaje.

Al tiempo que se indica que la devoción a San Judas Tadeo se revitalizó tras una revelación de Jesús a Santa Brígida de Suecia.

Misma en la que le recomendó invocarlo para obtener ayuda en situaciones desesperadas.

Se le representa con un medallón en el pecho que tiene el rostro de Jesús, una imagen que, según la leyenda, curó a un rey enfermo de lepra.



Intercesor en casos difíciles: Es invocado como el patrón de las causas perdidas, las enfermedades, los problemas familiares y las dificultades financieras.

La Iglesia católica celebra a San Judas Tadeo y San Simón conjuntamente el 28 de octubre, fecha de su martirio.

Sin embargo muchos devotos han extendido la tradición y lo celebran también el día 28 de cada mes.