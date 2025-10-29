Al menos 64 muertos tras megaoperativo en Río de Janeiro

Río de Janeiro: Escenas de guerra, 81 arrestados y 42 armas incautadas. Señalan que gobernador Castro hace uso electoral de la fuerza

Regeneración, 28 de octubre de 2025. Al menos 64 muertos en un operativo de grupos especiales de las policías Civil y Militar de seguridad de Río de Janeiro, Brasil; contra grupos criminales.

La acción, en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV).

El objetivo del operativo es ejecutar órdenes de arresto contra miembros del CV, 30. 81 personas habían sido arrestadas y 42 fusiles habían sido incautados en el operativo.

Brasil

Rio de Janeiro right now : pic.twitter.com/cMDn9B86t8 — Aditya (@adityacasm_) October 28, 2025

Cabe destacar que portales indican que miembros del gobierno de Lula se posicionaron en torno a las acusaciones del gobernador de Río, Cláudio Castro (PL).

Mismo que culpa la falta de apoyo federal por la crisis de seguridad y las cuales consideran son una maniobra política de Castro para anticipar las elecciones del próximo año.

Cabe destacar que en el operativo participaron 2500 policías y fiscales de la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ).

El operativo se produce tras más de un año de investigación por parte de la División de Control de Narcóticos (DRE).

Busca contener la expansión territorial del CV. Según la Policía Civil, 56 sospechosos fueron abatidos, dos de ellos bahianos. Cuatro residentes también recibieron disparos.

Datos

Asimismo participaron helicópteros, 32 vehículos blindados y vehículos de demolición. Se cerraron 45 escuelas municipales, se suspendieron cinco clínicas y se desviaron 12 rutas de colectivo.

Se destaca que los narcotraficantes utilizaron drones para lanzar granadas contra equipos de fuerzas especiales del Core y el BOPE, un escenario de guerra típico.

Además dicen que los delincuentes activan un detonador mecánico o eléctrico que libera la carga mientras mantienen el equipo en vuelo, alejándose sin exponerse.

Al tiempo que se indica que los residentes de los complejos de favelas, conformados por 26 comunidades, reportaron intensos tiroteos.

Se prendieron fuego a las barricadas y se podían ver columnas de humo a lo lejos.

Agentes de policía fueron atacados con granadas lanzadas desde drones, según declaró el secretario de Seguridad Pública, Víctor dos Santos, en una entrevista con Bom Dia Rio.

💀 As grandes chacinas nas favelas do Rio de Janeiro;



• Jacarezinho, 28 mortos, 2021

• Vila Cruzeiro, 25 mortos, 2022

• Complexo do Alemão, 19 mortos, 2022

• Vigário Geral, 21 mortos, 1993

• Baixada Fluminense, 29 mortos, 2005

• Nova Brasília, 13 mortos, 1994

• Borel, 10… pic.twitter.com/IJywNfeE2x — 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗥𝗝 🇧🇷🔥 (@CrimeRealrj) October 27, 2025

El noticiero también mostró a delincuentes huyendo por una zona boscosa.

Se utilizaron colectivos como barricadas y las líneas tuvieron que ser desviadas. Se suspendieron los servicios de salud y educación.

Informa

Hace dos semanas, los diario O Globo y Extra informaron sobre cómo el CV ha intensificado su presencia en otros estados del país.

Esto, en una estrategia de nacionalización contra el Primeiro Comando da Capital (PCC), con vínculos en las cárceles federales.

parece a faixa de gaza mas é apenas o rio de janeiro aka afeganistão brasileiro em mais uma operação desastrosa pra conter o comando vermelho que transformou a cidade numa zona de guerra. pic.twitter.com/49Dm2piXtz — mel ⁷ (@dracomalfoxy) October 28, 2025

Para ello, el grupo con sede en Río de Janeiro se asocia o se alía con facciones locales, a la vez que alberga a narcotraficantes de fuera de las comunidades cariocas.

En las zonas bajo control de la facción en Río, las agencias de seguridad pública de Río de Janeiro ya han identificado la presencia de delincuentes de 12 estados.

Entre ellos Ceará, Bahía, Rondônia y Minas Gerais. Mientras tanto, el CV (Comando Rojo) se extiende por 25 estados y el Distrito Federal.