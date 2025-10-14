La fuerza del Estado en apoyo a afectada por lluvias: Sheinbaum

Primer día del Censo con 4 mil 178 registros en 30 municipios. Restablecido 91% de suministro eléctrico en 5 estados con daños por lluvias

Regeneración, 14 de octubre de 2025. Durante la conferencia Las Mañaneras del Pueblo, la presidenta de México dijo que se destina toda la fuerza del Estado mexicano para garantizar el apoyo a la población afectada por las lluvias.

Como se sabe, ocurridas en días recientes en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, por lo que reiteró, que no se va a dejar a nadie en el desamparo.

Sheinbaum

“Estamos actuando coordinadamente, desde el primer momento, y destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del Gobierno Federal, del Estado mexicano —digámoslo así—»

«…, para poder garantizar el apoyo a la población. En algunos lugares se requiere maquinaria de muchos lugares del país para poder avanzar en la limpieza».

«Obviamente, quisiéramos que todo esto fuera más rápido, pero están llegando equipos, está llegando apoyo, y no se va a dejar desamparado a nadie, a todo mundo se le va a apoyar».

“Y hay protocolos para atención de emergencia; y después, la reconstrucción; y después, evidentemente, toda la revisión de los protocolos de actuación».

Revisar

Esto es, remarcó Sheinbaum, ubicar qué funcionó, qué es lo que necesitamos mejorar»

«…, la comunicación con la comunidad científica para poder saber si hay mejores mecanismos todavía de alertamiento”.

Destacó que entre las acciones de emergencia que se realizan se prioriza la apertura de caminos, particularmente de las comunidades que continúan aisladas.

Insistió en que se garantizan puentes aéreos para la entrega de despensas y de agua, la realización del Censo del Bienestar para conocer en qué situación está cada persona.

Así como la limpieza y la sanitización para evitar el incremento de enfermedades como el dengue.

“Es mucho el trabajo que estamos haciendo, desde el primer momento».

«Quiero agradecer, además, a la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, por supuesto Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a todo el equipo de Salud».

Trabajo

Por otra parte, la presidenta reveló que nombró representantes de su gobierno en todas las poblaciones con mayor afectación por las lluvias.

«…, nombrado, además, representantes del gobierno en cada una de las áreas, incluso en Veracruz, representantes por cada ciudad en donde hubo mayor afectación…»

«.., para que estén en coordinación con los cinco gobernadores de los estados».

«Vamos a seguir informando todos los días de la atención que se está dando y de los avances”, agregó.

Informó que en Veracruz, el director de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Efraín Morales López supervisa los trabajos en el municipio de Poza Rica.

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González en Álamo; el equipo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en El Higo.

Además, la coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya, se encuentra en Puebla.

Asimismo, el equipo de la Secretaría de Gobernación en Hidalgo.

Seguimiento

Por otra parte, señaló que todos los días, hasta que pase la emergencia, continuará reuniéndose, a las 19:00 horas con el Comité Nacional de Emergencias.

Esto, junto a los gobernadores Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí.

En ese contexto Bienestar informó se han censado 4 mil 178 viviendas en 30 comunidades de los cinco estados afectados.

Además, anunció que en coordinación con la Secretaría de Trabajo se abrieron 5 mil espacios para que se incorporen a las tareas de limpieza beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Las y los servidores de la nación no se detienen; ya llegaron a Chapulhuacán, Hidalgo, para realizar el censo de afectaciones casa por casa.



Si tu comunidad presenta daños a causa de las lluvias, espera la visita; llegaremos a todos los rincones. pic.twitter.com/h5ZC3BzlYe — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 14, 2025

En tanto que Infraestructura detalló que por las lluvias extraordinarias se presentaron 132 incidencias, de las que ya se atendieron 130 y se trabaja en dos.

En cuanto a la Red Estatal, reportó 358 interrupciones, de las que se han atendido 99 y 144 están en proceso de atención.

Además, se registran 39 puentes afectados.

Además, expuso que se tienen 137 frentes simultáneos con 616 trabajadores de la SICT y 4 mil 125 de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

Mismos, quienes son apoyados con 667 máquinas: 344 de la SICT y 323 de la Defensa y Marina.

En momentos de tragedia, sismos, inundaciones, incendios, el pueblo de México saca lo mejor de sí para ayudar.

Somos un pueblo solidario y generoso. Y entre los más humildes, la ayuda mutua es la forma de salir adelante, entre todos.

"Nadie va a quedar desamparado": @Claudiashein pic.twitter.com/aSU8jQs683 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) October 14, 2025

Electricidad

En tanto que CFE destacó que, al corte de las 6:00 horas del martes 14 de octubre, se tiene 91 por ciento de avance en el restablecimiento del suministro eléctrico en los cinco estados afectados.

En las últimas 24 horas se han restablecido el servicio eléctrico a 18 mil 28 usuarios.

Además de que se apoya en la liberación de caminos obstruidos, se ha reanudado el suministro en 25 hospitales, mientras que en Hidalgo y Veracruz se ha trabajado 24 horas ininterrumpidas.

En tanto que Salud informó de 471 Brigadas de Vacunación: 280 de la Secretaría de Salud, 100 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 41 del IMSS Bienestar y 50 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además, de Brigadas de Vectores para el combate al dengue: 35 en San Luis Potosí, 30 en Querétaro, 12 en Puebla y 63 en Veracruz.

❌ Falso que el Gobierno de México "no tiene mecanismos de prevención eficaces" porque desapareció el FONDEN



✅ Es falso que el Gobierno de México no cuente con un fondo para desastres. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2025 se incluyó un Fondo de… pic.twitter.com/g1ByAF4JAk — InfodemiaMx (@infodemiaMex) October 14, 2025

Asimismo, 242 Brigadas médicas, conformadas por un médico, una enfermera y un promotor de la salud, atienden a quienes no pueden llegar a las clínicas u hospitales.

Agregó que se han brindado 6 mil 252 consultas a través del IMSS Bienestar, mil 384 del IMSS y 142 de Pemex y se han hospitalizado a 90 personas.

IMSS

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que se fortalece la atención en 25 hospitales.

Esto es, 6 en Puebla, 8 en Veracruz, 7 en Hidalgo, 2 en San Luis Potosí, uno en Ciudad Madero, Tamaulipas por su cercanía con el norte de Veracruz y uno más en Tlaxcala por la colindancia con Puebla.

Así como en 72 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y 676 Unidades Médicas Rurales.

En tanto que, 530 profesionales de la salud atienden en 25 Unidades Médicas Móviles y adicionalmente, a partir de hoy se movilizarán 748 personas más en 34 Unidades Médicas Móviles.

En Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein encabeza reunión virtual con el Comité Nacional de Emergencias para dar seguimiento a las acciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, afectados por las lluvias. pic.twitter.com/NGFnGw9L7D — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 14, 2025

Del ISSSTE, desplegadas 27 brigadas en Veracruz, Puebla e Hidalgo y en coordinación con la Secretaría de Salud se implementarán 200 brigadas de cuatro personas.

Esto último para tareas de vacunación contra el tétanos, hepatitis B, y para la atención de medicamentos como antibióticos y analgésicos.

El director general del IMSS Bienestar detalló que en los próximos días serán reabiertas todas las unidades médicas que fueron cerradas temporalmente.

Además de que se han movilizado 19 Unidades Médicas Móviles, 47 brigadas y se entregaron 14 millones de medicamentos para el primer y segundo nivel a través de Rutas de la Salud.

Esto es, llegando en Hidalgo a 18 centros de salud, en Puebla a 55, en San Luis Potosí a 16 y en Veracruz a 58.

Adicional a ello se instalarán 151 carpas de atención médica: 56 en Hidalgo, 41 en Puebla y 54 en Veracruz.

E incluso, dijo ante Sheinbaum, se reforzarán 37 Unidades Médicas Móviles: 16 en Veracruz, 10 en Puebla y 11 en Hidalgo.

Aunado a que serán movilizadas 347 brigadas médicas y más 6 equipos quirúrgicos de respuesta rápida, tal como se dijo desde Palacio Nacional.