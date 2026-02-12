La Mujer y la Niña en la Ciencia: Hacia un Futuro con Equidad

El 11 de febrero conmemora el papel crucial de las mujeres en la tecnología y la ciencia. Conoce los retos y avances hacia la Agenda 2030

Regeneración, 12 de febrero de 2026.– La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como una fecha fundamental. Este día reconoce el papel clave de las mujeres en la comunidad científica y tecnológica.

Se busca reforzar la vinculación entre la ciencia, la política y la sociedad civil. El objetivo principal es mejorar el presente de las niñas en campos de investigación.

Lograr la igualdad de género contribuirá directamente al desarrollo económico mundial. El empoderamiento femenino es vital para alcanzar las metas de la Agenda 2030.

🧬 En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia reconocemos a las científicas que nos antecedieron y cuyo legado continúa marcando el rumbo del conocimiento científico.



Desde la #SecretaríaDeLasMujeres destacamos el trabajo de las mujeres que hoy ejercen la…

Innovación y accesibilidad en la ciencia

En años recientes la atención se centra en acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se han presentado estrategias para abordar desafíos y oportunidades en la ciencia actual.

Por primera vez se incluyeron talleres de ciencia para niñas ciegas. El proyecto «Ciencia en Braille» busca hacer el conocimiento accesible para todas las personas.

Históricamente han existido brechas de género significativas en las disciplinas STEM. Aunque la participación femenina en educación superior creció, sigue habiendo poca representación.

Científicas mexicanas que inspiran al mundo

México cuenta con investigadoras que han transformado sus áreas de estudio con éxito. La Dra. Esperanza Martínez Romero recibió el premio L’Oréal-UNESCO por sus estudios genómicos.

Por su parte la Dra. Sandra Pascoe inventó un plástico biodegradable ecológico. La Dra. Eva Ramón Gallegos logró eliminar el virus del papiloma humano con terapia fotodinámica.

Asimismo Carmen Victoria Félix destaca por su trabajo en el Centro Ames de la NASA. Estas mujeres demuestran que el talento nacional no tiene fronteras ni límites.

¡La cuenta regresiva para el #11F comenzó! ⏳✨



En #PILARES celebramos a las mujeres que llevan la ciencia al territorio, transformando el rigor académico en acompañamiento, comunidad y empatía. 👩‍🏫🤝❤️🔬



🌍💡 ¡Queremos leerte! 👇 ¿Qué mujer de ciencia te ha inspirado o qué te…

Acciones locales y retos sistémicos

En la Ciudad de México se realizan foros para fomentar la curiosidad científica. El programa PILARES organizó junto a la UNAM en la Utopía Meyehualco diálogos reflexivos con investigadoras y divulgadoras de primer nivel.

Las especialistas señalaron que la desigualdad se observa a un nivel sistémico. Es necesario erradicar prejuicios que alejan a las niñas de la tecnología.

En áreas como la inteligencia artificial solo una quinta parte de profesionales son mujeres. Los espacios comunitarios son fundamentales para acercar el conocimiento científico a las jóvenes.