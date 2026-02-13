Trump revoca base legal para limitar emisiones de carbono

Para Trump gases de efecto invernadero no son amenaza. Elimina límite de emisiones contaminantes de coches, centrales eléctricas e industrias

Regeneración, 12 de febrero de 2026. Trump puso fin a lo que llamó todas las normas ecológicas «impuestas innecesariamente» a vehículos y motores entre 2012 y 2027 y más allá.

Y es que por su parte el expresidente Obama, puntualizó el tamaño de la catástrofe:

«Hoy, la administración Trump revocó la determinación de peligro: la decisión que sirvió de base para los límites a las emisiones de los tubos de escape y las normas para las centrales eléctricas».

«Sin ella, estaremos menos seguros, menos sanos y menos capaces de combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda obtener aún más beneficios».

Así dijo Obama en redes sociales.

Invierno

“Con efecto inmediato, ponemos fin a todas las normas sobre emisiones ecológicas impuestas innecesariamente a los modelos de vehículos y motores entre 2012 y 2027 y más allá”.

Así dijo Trump en el reporte de los medios, luego de reunirse con Lee Zeldin, de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Se trata del llamado dictamen de peligro, que fue aprobado por el Gobierno del presidente demócrata Barack Obama en 2009.

El cual, establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud.

Sin embargo Trump presume que se trata de “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense”. El Objetivo es reducir el costo de los automóviles.

Desde marzo de 2025 la agencia EPA anunció revisaría una treintena de regulaciones a gases contaminantes.

Peligro

Como se sabe en lo que se llamó «hallazgo de peligro», los científicos advirtieron en 2009 que una variedad de gases de efecto invernadero representaba una amenaza para la salud pública.

Eso se convirtió en la base legal de los esfuerzos federales para controlar las emisiones, especialmente en los vehículos.

Por ende, su eliminación es un paso clave para eliminar los límites al dióxido de carbono, el metano y otros cuatro gases.

Mismos que, según los científicos, están alimentando las olas de calor, sequías, incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Al eliminar esta política, el gobierno buscará eliminar los límites de emisiones de coches, centrales eléctricas y otras industrias que liberan la gran mayoría de la contaminación que calienta el planeta.

La Casa Blanca dijo que la iniciativa haría bajar el precio de los automóviles, reduciendo los costos para los fabricantes en unos 2 mil 400 dólares por vehículo.

Trump

Además, Trump ya había anticipado la iniciativa ya que según él, el cambio climático como un «engaño» y señala básicamente que la gran mayoría de los científicos en todo el mundo están equivocados.

«Oficialmente ponemos fin a la llamada ‘hallazgo de peligro’, una política desastrosa de la era Obama», afirmó.

Trump la calificó de «regla radical» que se convirtió en «la base para el Nuevo Escándalo Verde», una etiqueta que el presidente da a cualquier esfuerzo por frenar emisiones o desarrollar energías renovables.

Horror

«La determinación sobre el peligro ha servido realmente como la pieza clave de la regulación estadounidense de los gases de efecto invernadero».

Así dijo Meghan Greenfield, ex abogada de la EPA y del Departamento de Justicia a la BBC.

«Eso incluye vehículos motorizados, pero también plantas eléctricas, el sector del petróleo y gas, metano de vertederos, incluso aviones.

«Así que realmente abarca todo el espectro, todos los estándares para cada sector se basan en eso,» agregó.

Oposición

En contra, diferentes voces entre la opinión pública, incluyendo quienes señalan la acción resultaría en hasta 58 mil muertes prematuras adicionales, 37 millones de ataques de asma más.

«Si esta decisión temeraria sobrevive a los desafíos legales, provocará más incendios forestales mortales, más muertes por calor extremo, más inundaciones y sequías provocadas por el clima, y mayores amenazas para las comunidades en todo el país».

Así dijo el gobernador Gavin Newsom de California en un comunicado donde dijo que el estado «demandará para impugnar esta acción ilegal».

E incluso que continuará regulando los gases de efecto invernadero.

«Los veremos en los tribunales y ganaremos», añadió Manish Bapna, presidente del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

«La ciencia y la ley son cristalinas, y la EPA está emitiendo una determinación apresurada, descuidada y no científica que no tiene base legal».