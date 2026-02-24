Unión Europea: Hungría y Eslovaquia vetan sanciones a Rusia

La medida incluía prohibir servicios para petroleros rusos e imponía sanciones al sector energético y bancos de Rusia

Regeneración, 23 de febrero 2026– Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) no lograron este lunes llegar a un consenso para avanzar con el vigésimo paquete de sanciones hacia Rusia, debido al veto de Hungría y Eslovaquia, que deseaban que estuviera listo para el martes, cuando se cumplen cuatro años de la invasión a Ucrania.

Everybody understands that diplomacy is preferable to war.

Yet after a year of talks, we still do not even have ceasefire.



It is not Ukraine that is the obstacle to peace, Russia is.

We must flip the script: from pressure on Ukraine to surrender territory to what Russia must do… pic.twitter.com/HLxccwbHWW — Kaja Kallas (@kajakallas) February 23, 2026

Sin acuerdo

«Desafortunadamente, no hemos conseguido un acuerdo sobre este nuevo paquete de sanciones.

Esto es un contratiempo y un mensaje que no queríamos transmitir hoy, pero seguiremos trabajando».

Así lo expresó Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, en una conferencia de prensa después de una reunión de ministros de la UE.

Hungría y Eslovaquia condicionaron su apoyo a la reanudación del transporte de petróleo ruso a través de Ucrania mediante el oleoducto Druzhba, el cual ha sido dañado por ataques rusos.

Culpa rusa

«La culpa es de Rusia, porque bombardearon el oleoducto. Y, de hecho, no solo el oleoducto, sino creo que el 80 % de la infraestructura energética ucraniana.

Y no puedo culpar a los ucranianos por reparar la infraestructura energética que su pueblo necesita en un clima de 25 grados bajo cero…

…para tener calefacción y electricidad, por dar prioridad a las personas que sufren por esto», comentó Kallas.

Kaum scheitert die EU, ist die angeblich durch Russland zerbombte Druschba-#Pipeline repariert und funktionsfähig – [Quelle tagesschau].



Ungarn und Slowakei hatten recht. Kallas, Wadephul nebst speichelleckenden Propagandabolzen haben mal wieder gelogen.



Wie peinlich. https://t.co/a7Cb0lHHMn pic.twitter.com/l4Z9JoAGnr — MARKWIRTSCHAFT.de (@MarkwirtschaftD) February 24, 2026

Medidas

La Comisión Europea sugirió prohibir por completo los servicios marítimos para los petroleros rusos, imponer sanciones a más compañías del sector energético y a más bancos rusos.

También incluyó medidas para impedir que ciertos productos lleguen a Rusia.

Respecto a la falta de consenso para avanzar con este nuevo paquete de sanciones, la alta representante indicó:

«Ya hemos vivido esta situación anteriormente; también hemos mostrado que podemos encontrar soluciones juntos».

Negociaciones

«Por ello, estamos realizando negociaciones a diferentes niveles con nuestros colegas de Hungría y Eslovaquia para avanzar en este paquete.

Por supuesto, no es sencillo. Nunca es sencillo, pero seguiremos trabajando», mencionó la ex primera ministra estonia.

Aseguró que los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, ”sin duda plantearán esta cuestión…

…al primer ministro (húngaro, Viktor) Orbán, porque realmente no se ajusta a la cláusula de cooperación leal que figura en los tratados».

Orbán

Orbán también amenaza con bloquear un préstamo a Kiev de 90,000 millones de euros, que provendría del presupuesto comunitario acordado por el Consejo Europeo.

Kallas destacó la cercanía de las elecciones en Hungría y expresó dudas sobre si la postura de Orbán «le brindará beneficios ante los votantes húngaros».