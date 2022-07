La otra canción en la memoria, la resistencia y las cloacas comunicantes. Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’ por Capital 21

El programa ‘La otra canción: ¿Cuándo vienes a cantar a la casa?’ propone y expone la canción como forma de producción de conocimiento y sobre todo de reflexión por su hacer, por su cómo ha sido hecha y por cómo hoy está siendo escrita.

Por Alexandro Guerrero

Hacer arte de acuerdo a los cánones hegemónicos

cementa la unidireccionalidad de la información,

no es una forma de crear,

sino una forma más refinada

y compleja de consumir.

(Camnitzer, 1995:30).

RegeneraciónMx, 24 de julio de 2022.- Guiados e inducidos a veces subterráneamente en interconexión de esta condición polisémica de comunidad del inconsciente colectivo que se vuelve poéticamente atemporal, el concepto de centro periférico cloacas comunicantes mastuerzianas es que Francisco Barrios, aéreo también a lo Sor Juana en ese OVNI panóptico, portento del dron cuando se le implica en metonimia para una emisión tan urgente como lo era ésta, nos presenta un heterodoxo cúmulo de reflexiones, capas y niveles de índole rolero, cancionístico, de juglaría respecto a la historia contemporánea de lo que ideológicamente acertado llama “la otra canción”.

Alceo urbano pero decolonial, sin los edulcoramientos del mainstream pero con calidez entrañable y añejamiento a veces amargo más riquísimo por el periplo en la historia y devenir de los foros, espacios-altar de esa “otra canción” como los define en su reflexión en torno al género. Es desde la interioridad y la cartografía, de psicogeografías sonoras, tanto referenciales como activas de esta ciudad que la selva cotidiana, ya sobremoderna, hace que cada episodio nos despierte e intime.

Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’

Las entrevistas

Sus entrevistas son apapachos en el mejor de los sentidos: encuentros de los encuentros, evocación justo desde la ritualidad del ejercicio sálmico del milagro que representa la sustentabilidad en los escenarios que van visitándose, de ida y vuelta, de acullá y de allasito, para seguir con las paráfrasis paródicas a Sábato.

Esta serie nos lleva al encuentro con Leticia Servín, León Chávez Teixeiro, Arturo Muñoz Carcará, Armando Rosas, Los Nakos, Carlos Arellano, Nina Galindo nada más ni nada menos, Armando Palomas, Mauricio Díaz ‘El hueso’, Jessy Bulbo , Rafael Catana, Muna Makhlouf, Gerardo Enciso, Ali Gua Gua, Juan Pablo Villa, Bajo Palabra, José Cruz y otras más admiradas presencias, voces.

Ali Gua Gua Dibujo: Ulises Chiprez

Al aire desde el viernes 17 de junio, a las 22:00 horas, La otra canción. ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? por la señal de televisión de Capital 21 (21.1 de televisión digital abierta, así como en el 21 de HD IZZI y Totalplay) y en su página web www.capital21.cdmx.gob.mx), en el canal de YouTube, también con cada uno de los episodios y a través de las redes sociales del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México.

Arte y resistencia

El binomio arte-resistencia es articulador en las emisiones, la otra canción definida como el no consumo de grupos y para grupos hegemónicos, fuera de la espectacularización, de la noción de éxito y la norma de la supuesta estabilidad. La otra canción nos representa a nosotros mismos, un infinito acierto de este programa es que se rompe del todo con la paleta de jerarquización, cada canción más allá de su estilo, de sus historias e influencias contundentes presentada aquí, es un manifiesto en contra del control popular mental. Las menciones al CLETA, a José De Molina, la constante presencia de la ausencia de Judith Reyes cala e inspira.

NINA GALINDO

La otra canción: ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? es una muestra poética y sonora radical del fracaso del proyecto moderno colonial, el expuesto durante décadas y décadas por la televisión comercial. La narrativa es crítica, no es la de un mundo feliz de cancioncitas para y por “artistas de sonrisa y frac”, como cantara Charly García en plena guerra de las Malvinas. La otra canción no es un mundo exento de contradicciones, el mundo, la estética y el imaginario del programa resalta por su diáfana complejidad y una asombrosa capacidad de síntesis.

El programa también es delicadamente pedagógico en el sentido brechtiano; el arte como estética decolonial, la posibilidad de concebir otros sistemas de representación.

Deleite visual

La diversidad estética de los espacios e invitados para muestra se nota en el tono de los aparentes extremos que podemos encontrar en un solo programa: León Chávez Teixeiro y Jessy Bulbo, una sola emisión. ¡Uff! Uno redescubre, conecta, cuestiona más allá de los gustos. Abolición de la visibilización negativa del estigma que aún carga el rock, no olvidar que actualmente, por ejemplo, en la plaza de Coyoacán el rock está prohibido sin mencionar la limpieza social en curso, o bien de esa canción de protesta que trasciende lo panfletario. Lo más importante: esta serie no es en alabanza trasnochada en un sentido retro de alguna época, no es una apropiación de la historia despojándola de su contexto. Esta emisión propone y expone la canción, esa “otra canción” como forma de producción de conocimiento y sobre todo de reflexión por su hacer, por su cómo ha sido hecha y por cómo hoy está siendo escrita. Atestiguar a Paco diáfano citando sabroso a Derrida es un deleite.

León Chávez Teixeiro

Sí existe pues una nueva o próximas temporadas de esta serie, levanto la mano, un, dos, tres por mí y todes mis compas. No el gremio, ese es otro enfoque. Me refiero a la comunidad de autores de canciones, de música original, creadoras y creadores del género canción que abrevamos de quienes hoy aquí vemos sonando sin importar la tormenta, la de Brassens y la de la realidad durante años. “Entre tanto el futuro va pasando, entre tanto el universo se hace más”.

Presta pa’ la orquesta

Labores sostenidas como la de Música Híbrida de Orlando Canseco que dan cuenta de un sinfín de proyectos de canción contemporáneos en la ciudad. El trabajo en la resistencia sonando, produciendo X Ayotzi, causas y estéticas diarias que a veces parecieran invisibles por la homogeneidad neoliberal, por todo ese terrible periodo de la “guerra contra el narco del 2006”, continuidad de la “guerra sucia” de la década de 1970, vistas ambas como persecuciones al estallido social que tan pertinente y dignamente se menciona y homenajea a sus caídos en la mirada de esta emisión. Menciona y evoca ‘El Mastuerzo’ a esos que ya vienen o que han empezado a estar, hacedores de “la otra canción”. El griterío de la subida rápida en YouTube luego esconde.

La (re)existencia epistémica y cultural de la canción suena, “que presta pa’ la orquesta, que al fin nada te cuesta que móchate del corazón”. Voy desde mi cloaca hasta la centro periférico por la impronta de sonar, me pica ya si invitas a tocar a la casa. Lo menciono individual pero es sugerencia colectiva, también para desmontar la hegemonía influenciada por la carta al Tío Gamboín y su Quisiera ser alguien, inoculación del individualismo y la competitividad. Reiterara José Saramago en el Centro Cultural San Ángel en aquella presentación de Cuentos Zapatistas Aragoneses aquel año 2000, año de la entrada de la PFP en la UNAM para romper la huelga del CGH: “Detrás de nosotros estamos ustedes”.

Gracias Paco y a todo el equipo, es un espléndido documento, la teleaudiencia no merece menos. ¡APAGUEN EL CELULAR!

Sigue a Alexandro Guerrero en Twitter como @aluxguerrero