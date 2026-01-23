La soberanía es una «línea roja»: Groenlandia y Dinamarca

Líderes europeos insisten en honrar la integridad y soberanía territorial, ya que Trump mencionó un «acceso total» a la isla del Ártico

Regeneración, 22 de enero 2026– El primer ministro de Groenlandia ha afirmado que la soberanía de la isla ártica representa una «línea roja», poco después de que Donald Trump dijera haber obtenido «acceso total» al territorio a través de un acuerdo con el líder de la OTAN.

Frederik Nielsen

El primer ministro Jens Frederik Nielsen se dirigió a los medios el jueves en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Comentó que no estaba al tanto de muchos detalles del pacto que se había conseguido el día anterior entre Trump y el líder de la OTAN, Mark Rutte.

«No sé qué hay en el acuerdo, o el trato, sobre mi país», expresó Nielsen.

“Estamos dispuestos a discutir muchos temas y a negociar una mejor asociación, etc. Pero la soberanía es una línea roja”.

Control de áreas

Se refirió también a informes de que Trump está interesado en controlar las áreas cercanas a las bases militares estadounidenses en Groenlandia como parte de un acuerdo más extenso.

«No podemos cruzar esas líneas rojas. Debemos cuidar nuestra integridad territorial. Es esencial respetar el derecho internacional y nuestra soberanía».

En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus amenazas de tomar control sobre Groenlandia (un territorio semiautónomo de Dinamarca).

Alega que es necesario para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y prevenir invasiones de China o Rusia en el área del Ártico.

Relaciones

La propuesta del estadounidense llevó las relaciones entre EE. UU. y Europa a su nivel más bajo en décadas y plantea preocupaciones sobre la continuidad de la OTAN.

“Se están negociando los detalles. Pero, en esencia, se trata de acceso total”, declaró Trump, afirmando que el acceso era permanente. “No hay límite de tiempo”.

Sin embargo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, mencionó que las discusiones sobre la soberanía de Dinamarca no están en agenda. «No se puede cambiar», aseguró.

Expresó a los medios en Bruselas que Dinamarca estaba dispuesta a examinar un tratado de 1951 con Estados Unidos, «pero debe hacerse bajo la premisa de nosotros como un estado soberano».

Situación difícil

«Sigue siendo una situación difícil y grave, pero también se ha avanzado en el sentido de que ahora tenemos las cosas donde deben estar.

Es decir, podemos debatir cómo promover la seguridad común en la región ártica», afirmó Frederiksen.

Trump también mencionó que podría haber un acuerdo que cumpla con su deseo de un sistema de defensa de misiles denominado “Golden Dome”.

Un sistema que costará 175 mil millones de dólares y significará el primer despliegue de armas estadounidenses en el espacio.

Aumento en Seguridad

Rutte declaró que este acuerdo requeriría que los países de la OTAN aumenten sus esfuerzos de seguridad en el Ártico para defenderse de las amenazas de Rusia y China.

«Nos reuniremos en la OTAN con nuestros altos mandos para definir lo que es necesario», afirmó Rutte a Reuters.

No tengo dudas de que seremos capaces de lograrlo con bastante prontitud. Sin lugar a dudas, espero que sea antes de 2026; incluso a comienzos de 2026.

La representante de la OTAN, Allison Hart, comentó el jueves que Rutte “no presentó ninguna propuesta de compromiso respecto a la soberanía durante su encuentro con el presidente Trump”.

Negociaciones

Añadió que las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos continuarán.

Con el objetivo de “asegurar que Rusia y China nunca obtengan una base, ni en términos económicos ni militares, en Groenlandia”.

Frederiksen, el primer ministro de Dinamarca, también mencionó que Dinamarca desea seguir participando activamente en un diálogo positivo con sus aliados.

Esto incluye el programa Golden Dome de Estados Unidos, «siempre que se respete nuestra integridad territorial».