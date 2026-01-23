El cártel inmobiliario en Chiapas, esto se sabe

Erick Romero detenido tras una década prófugo. Red de corrupción, despojos en al menos 8 colonias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Regeneración, 23 de enero de enero de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó recientemente que la Oficina de Presidencia analice a detalle el caso tras denuncias por fraudes inmobiliarios en Chiapas.

Y es que Erick «N» (Erick Romero Peimbert) es identificado como el presunto líder del cártel inmobiliario tuxtleco.

Mismo, capturado a mediados de 2025 en la Ciudad de México tras más de una década prófugo. Se le vincula con empresas como Urban Group.

Además de Gustavo Adolfo «N», detenido en junio de 2025 en Nuevo León y trasladado a Chiapas para enfrentar cargos por fraude genérico.

preguntó a Claudia Sheinbaum si ha hablado con el gobernador Eduardo Ramírez para que el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca garantice la reparación del daño a las familias defraudadas por un cártel inmobiliario en Chiapas.

Asimismo, Viviana Zuarth, También señalada como parte del liderazgo de esta red de estafa.

Operandi

La red defraudaba a ciudadanos, principalmente adultos mayores, vendiendo inmuebles que nunca eran entregados o despojando a los compradores de su patrimonio mediante engaños legales.

Cabe destacar que las investigaciones apuntan a una red de complicidad que involucra a exfuncionarios del Registro Público de la Propiedad y notarios públicos.

Desde luego, personal de la Secretaría de Gobierno de administraciones pasadas. Por ello, las víctimas continúan exigiendo justicia total y la reparación del daño.

Así el gobierno federal se ha comprometido a dar seguimiento puntual a las carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Un grupo de personas afectadas por el "Cártel inmobiliario de Chiapas", realizaron una conferencia de prensa en una cafetería al poniente de Tuxtla Gutiérrez, dónde dieron a conocer que son parte del amplio grupo de víctimas de estafa a manos de esta organización delictiva

Escucha

Cabe destacar que durante la Conferencia Mañanera, Sheinbaum Pardo escuchó lo que este cártel inmobiliario hizo en Chiapas.

Incluidas personas adultas mayores.

Cabe destacar que la mandataria pidió conocer a detalle el caso para poder girar las instrucciones que sean necesarias.

Así, que la Fiscalía General del estado proceda en contra de toda esta banda de criminales.

🟤 Cae otro presunto integrante del cártel inmobiliario de Chiapas



• En colaboración, las Fiscalías de Chiapas y Nuevo León, dieron cumplimiento a la orden de aprehensiónhttps://t.co/bGJLfjJrTv pic.twitter.com/2l0gTlSQfR — Diario 8 Columnas (@_8columnas) June 27, 2025

Al tiempo que en redes sociales chiapanecas se precisa que los acusados durante años se burlaron de sus víctimas.

E incluso ostentaron una vida de lujos y derroches con el dinero que le robaron a quienes les confiaron sus ahorros.

Red

Dicha red de corrupción involucra a las empresas GCI, Líneas del Sur y Grupo Constructor Inmobiliario Tu Casa en el Sureste S.A de C.V..

Las cuales están involucradas en diversos ilícitos en los fraccionamientos Jardines de Las Flores, Santa Fe, Jardines del Mactumactzá, Fraccionamiento Ámbar y La Arbolada.

Sus fechorías también en las colonias La Antigua, San Agustín y La Vista, en Tuxtla Gutiérrez.

Todas las acusaciones contra Adriana R, Viviana Leticia Z, Gustavo Adolfo F, Juan Gutiérrez C, y Alejandro Gutiérrez C.

Mismos que, se indica, usaron la fachada de “empresarios inmobiliarios o de la construcción”, con importantes desarrollos en la ciudad, a través de empresas que desaparecieron y cambiaron de nombres.

Ni casa ni dinero le devolvieron los del "Cártel inmobiliario" en Chiapas.

Durante varios años falsificaron documentos para obtener hipotecas en el banco, y la propiedad de terrenos y casas.

Esto, a través de firmas apócrifas que aparecen avaladas en el Registro Público de la Propiedad.

Ámbar

En el caso del Fraccionamiento Ámbar, incurrieron en el robo de una propiedad, valuada en 30 millones de pesos, mediante la obtención fraudulenta de una firma de la propietaria.

Y es que era una mujer adulta mayor ya fallecida, a quien despojaron de este terreno para construir ahí un fraccionamiento, en donde también hay propietarios defraudados.

Dicha historia entre otras de las tragedias de los defraudados por este cártel inmobiliario en Chiapas.

