Lafita León recupera su libertad tras recibir un amparo

Ampara juez al periodista Rafael «Lafita» León Segovia, termina el arraigo domiciliario y regresa al periodismo

Regeneración, 23 de enero 2026– El periodista Rafael León Segovia «Lafita León», recuperó su libertad después de que un juez federal le otorgara un amparo que canceló la medida cautelar de resguardo domiciliario que estaba viviendo desde finales de diciembre.

Proceso penal

A pesar de que su procedimiento penal sigue adelante, el comunicador pudo salir nuevamente a las calles y reiniciar su labor periodística en Coatzacoalcos.

La notificación de la decisión judicial fue entregada por su defensa legal, lo que significó un cambio importante en su situación legal.

«Ayer por la tarde llegó mi licenciada y me dijo que ya se había levantado el arraigo», comentó el reportero al enterarse de la resolución judicial.

El recurso legal que consiguió Lafita León anuló la orden de arraigo domiciliario que había impuesto un juez local, permitiéndole enfrentar su proceso en libertad.

Medida

Esta medida no significa que sea inocente, ya que el periodista todavía enfrenta cargos por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz había acusado en un principio al comunicador de tres delitos, incluyendo terrorismo.

No obstante, esa acusación fue rechazada por un juez en las etapas iniciales del proceso, lo que disminuyó el alcance de los cargos.

Rafael León Segovia fue arrestado el 24 de diciembre y llevado al Cereso Regional Duport Ostión.

Reacción

Esto provocó una fuerte reacción entre los periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones enfocadas en la protección de la libertad de expresión.

El asunto incluso llegó al ámbito federal, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a la Fiscalía de Veracruz aclarar la acusación de terrorismo.

Las autoridades estatales negaron que esto fuera un acto de censura, aunque el debate público se mantuvo activo durante varias semanas.

Una vez que se levantó la medida cautelar, Lafita León volvió casi de inmediato a sus actividades informativas.

Regreso a labores

La noche del miércoles 21 de enero volvió a realizar reportajes en la calle, en especial de sucesos relacionados con la actividad policial.

Sin embargo, indicó que realizará ajustes en su forma de trabajar para evitar problemas con las autoridades.

«La tarde de este miércoles, llegó mi abogado a confirmarme que el juez federal nos había concedido el amparo.

Y es un amparo definitivo, lo que significa que no regresare al encierro gracias a Dios; ahora pues ya salimos a hacer lo que nos gusta», expresó el periodista.

Primera transmisión

En su primera transmisión tras recuperar la libertad, «Lafita» León volvió a aparecer en redes sociales desde una nueva página.

Allí reiteró su intención de seguir informando desde Coatzacoalcos.

A pesar del amparo, el caso penal contra el periodista sigue activo.

Defensa

Su defensa planea buscar otro recurso legal para que se desechen los cargos restantes, con la esperanza de que el asunto se resuelva en los próximos meses.

«Mis abogados se van a encargar de promover otro amparo federal para que esto termine en cinco o seis meses y ya termine esta cacería … en contra mía».