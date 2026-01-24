Pueblos Originarios son embajadores turísticos en FITUR

Rodríguez Zamora lideró a una «comitiva histórica» en la Feria Internacional de Turismo de España FITUR; México es el «País Invitado»

Regeneración, 23 de enero 2026– La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la inauguración oficial de FITUR 2026 acompañada por una «comitiva histórica» de representantes de Pueblos Originarios.

🔴“Es un símbolo”, afirmó sobre la visita de los Reyes de España al stand de México en la FITUR, en Madrid, donde convivieron con pueblos originarios.#FITUR 🇪🇸🇲🇽#MéxicoEnFITUR#ReyesDeEspaña#PueblosOriginarios#TurismoCultural pic.twitter.com/D8RibGKNSg — Punto 4T (@Punto4T) January 23, 2026

Estrategia turística

La participación de los Pueblos Originarios posicionó al turismo comunitario como eje central de la estrategia turística nacional.

Esto concuerda con la visión del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La participación de México en FITUR 2026 es histórica por su alcance y ambición.

Se debe a que integra autoridades, sector empresarial, líneas aéreas, operadores turísticos y representantes culturales de los 32 estados del país

La participación de los Reyes en FITUR reconoce la diversidad y la historia de los pueblos originarios de México. pic.twitter.com/z3BlpIQjkm — daniel bustamante (@MacrakDani) January 23, 2026

Representantes

Representantes de Pueblos Originarios, de Campeche, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chihuahua acompañaron a la secretaria Rodríguez Zamora.

Asistieron con ella a la inauguración oficial de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en la que México participa como País Invitado y protagonista de la jornada.

“Era importante dar a conocer el México de los Pueblos Originarios y que hoy estuvieran aquí.

Vemos cómo España vive su turismo desde las comunidades, y esa es la visión del turismo en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:

Prosperidad

Que se genere prosperidad para las comunidades. Hoy, los Pueblos Originarios son una prioridad.

México brilla, y hoy brilla más que nunca por sus pueblos, por sus artesanías y por sus tradiciones”, explicó la secretaria en entrevistas posteriores al acto.

De esta manera, las y los representantes de los Pueblos Originarios de México se convirtieron en embajadores del turismo comunitario.

En el acto participaron también las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama; de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; y de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y secretarias y secretarios de turismo estatales.

Comitiva

La comitiva formó parte de la inauguración oficial de la participación mexicana, en un acto que contó con una visita discreta de los Reyes de España.

Esto, debido al luto oficial de tres días decretado en ese país en condolencia con las víctimas y heridos del accidente de tren en Adamuz, Córdoba.

Adicionalmente, la titular de Sectur destacó que esta participación no tiene precedentes por su dimensión, organización y ambición:

Una comitiva histórica integrada por autoridades federales y estatales, cámaras empresariales, líneas aéreas, tour operadores y organismos de promoción.

Así como artesanas y artesanos, chefs, representantes culturales y alianzas público-privadas, que reflejan el potencial turístico de los 32 estados de la República.

#México | 👑🇲🇽 Un gesto en la FITUR reavivó la conversación entre México y #España.🤔 #Sheinbaum habló de símbolos, historia y pueblos originarios. 💬 ¿Qué opinas tú? pic.twitter.com/nvXyz9wKyu — Periódico Victoria de Durango (@period_victoria) January 24, 2026

País Invitado

“Ser País Invitado significa una visibilidad reforzada, es una prioridad para este gobierno, liderazgo en la agenda global del sector…

…y una posición privilegiada para atraer inversión, ampliar mercados, generar acuerdos y conquistar al turismo internacional…

…con la fuerza de nuestra cultura, naturaleza y gastronomía”, declaró.

Finalmente, la secretaria de Turismo resaltó que, con Fitur 2026 como punto de partida, México inaugura un año histórico para el turismo nacional.

Marcado por una proyección internacional sin precedentes, una agenda fortalecida de cooperación internacional, inversión y promoción cultural.

Así como por el posicionamiento estratégico de los destinos de la República en los mercados más dinámicos del mundo.