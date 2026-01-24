Primer juicio de amparo en Jalisco contra el aumento en las tarifas

El diputado independiente Alejandro Puerto anunció que además presentará un segundo juicio cuando la tarifa entre en efecto en Jalisco

Regeneración, 23 de enero 2026– El diputado independiente, Alejandro Puerto Covarrubias, presentó este martes un juicio de amparo en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa contra la decisión del gobernador Pablo Lemus de permitir que la tarifa del transporte suba a 14 pesos.

Hay algo que ni Pablo Lemus, ni Movimiento Ciudadano han entendido: celebrar que el pueblo de Jalisco se registra para acceder al subsidio a través de su tarjeta mañosa, es no entender que esto es reflejo de la necesidad, o de la imposibilidad de pagar los $14 pesos por cada… pic.twitter.com/y9h8fxFp5m — Itzul Barrera (@itzulBarrera) January 24, 2026

Dos juicios

El legislador mencionó que impulsará dos juicios de amparo distintos. El segundo lo iniciará una vez que la nueva tarifa esté en vigor, el 1 de abril próximo.

Como un ejemplo del efecto del aumento, Puerto adjuntó al juicio las firmas de madres que cuidan a hijos con discapacidades o autismo.

Ellas necesitan utilizar el transporte público en varias ocasiones a la semana.

“Ya presentamos uno de dos. El primero lo presentamos antier (el martes). Estamos señalando la inconstitucionalidad del acuerdo mediante el cual se autoriza el incremento.

Nuestro argumento es que el Ejecutivo se sobrepasa en sus funciones al fijar la tarifa del TP que, por su naturaleza, debería ser a través de un decreto del Congreso…

Estamos planteando esa inconstitucionalidad … acompañados de madres autónomas que cuidan niños con alguna discapacidad o que están dentro del espectro autista”, expresó.

Segundo juicio

Alejandro Puerto aclaró que el segundo juicio de amparo será sustentado con 50 mil firmas que está recolectando en plazas y espacios públicos.

“El segundo amparo lo vamos a presentar en el mes de abril. Este es el que ira acompañado de 50 mil firmas.

En el primero estamos impugnando la norma en sí -que es el acuerdo. Y en el segundo lo que vamos a ampararnos es contra los efectos ya del cobro del agravio ya realizado…

…que es el pago de los 14 pesos y lo queremos acompañar con las 50 mil firmas que van a formar parte como quejosas muchas personas que así manifiestan su deseo”, subrayó.

🚨 AL MERO ESTILO LEMUS ¡EL ROBO JALISCO! 🚨



En Jalisco el transporte NO es un derecho, es un negocio: te piden datos personales y biométricos, cobran $5.50 al mes por tener la tarjeta, $150 por reposición, comisiones por todo y hasta $250 por “aclaraciones”.



Movimiento… pic.twitter.com/Qfelew8DTq — Juncal Solano (@juncalssolano) January 21, 2026

Procedimiento legal

El legislador confía en que este procedimiento legal logrará detener el aumento de la tarifa del transporte público.

Anteriormente, los legisladores de la oposición criticaron a los secretarios de Transporte, Diego Monraz, y de Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

La crítica es por el aumento a 14 pesos en la tarifa del transporte público y por hacer que la tarifa social de 11 pesos dependa de la obtención de una tarjeta bancaria.

Los legisladores indicaron que no hay un compromiso de parte de los transportistas para mejorar la frecuencia del servicio y respetar las rutas y horarios establecidos.

Seguimos platicando con la gente que acude a los módulos de registro de la tarjeta Al Estilo Jalisco porque muchas no saben a lo que se están comprometiendo al adquirir esta tarjeta, ni por qué el gobierno del estado decidió subir la tarifa del transporte público en un 47.37%.… pic.twitter.com/B17ns69deZ — Itzul Barrera (@itzulBarrera) January 21, 2026

Señalamiento

El independiente Alejandro Puerto y Leonardo Almaguer del Partido del Trabajo (PT), señalaron al gobierno de Jalisco.

Afirmaron que ha hecho negocios con la empresa Broxel para obtener la Tarjeta Única, cuando el subsidio debería ser incondicional.

“Lo que están haciendo ustedes es escoger al peor banco (perdón, a la peor Institución Financiera) de las legales.

Eso es lo que ustedes están haciendo. Eso es la que la gente tiene que saber y tiene que ver, porque tenemos que llegar al fondo de todo esto.

Detrás de cada concesión bancaria siempre hay alguien que se beneficia de una jugosa comisión que no pasa por los canales legales e institucionales”, afirmó Puerto.