Más de 14 mil policías en Operativo Aguinaldo Seguro en CDMX

El operativo de la Jefa Clara de la CDMX busca evitar robos e incidentes en la época de mayor flujo económico del año

Regeneración, 4 de diciembre 2025– Se aproximan las fiestas navideñas, y para resguardar la seguridad de las personas, desde el pasado 1 de diciembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha el operativo ‘Aguinaldo Seguro 2025’.

Operativo

#BoletínSSC | #AguinaldoSeguro | La #SSC implementará en las 16 alcaldías, a partir del día 01 de diciembre, el dispositivo “Aguinaldo Seguro 2025” con el objetivo de garantizar la seguridad, prevenir y combatir los delitos de alto impacto relacionados con la entrega de… pic.twitter.com/GJcn6TQE7i — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 3, 2025

Este operativo contará con un despliegue especial de vigilancia y prevención en las 16 alcaldías.

Esto con el objetivo de proteger a la población en este tiempo de entrega de aguinaldos y gratificaciones de fin de año.

La SSC anunció la participación de 14 mil 801 policías, quienes estarán apoyados por 978 vehículos oficiales.

Asimismo se contará con la presencia operativa del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) con 13 ambulancias y cinco moto ambulancias.

El dispositivo también contará con 47 motocicletas y con el apoyo aéreo de un helicóptero de los Cóndores.

Este, realizará sobrevuelos estratégicos para reforzar la vigilancia y atender emergencias de forma inmediata.

#Alerta l #FalsoRepartidor l ¡Ten cuidado al abrir la puerta! 🚪No te dejes engañar, algunos delincuentes se hacen pasar por repartidores para intentar ingresar a tu hogar; por ello, te compartimos las siguientes recomendaciones para que no seas sorprendido. 🏠 🔒👇🏼… pic.twitter.com/xKg1mkuKIB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 4, 2025

Intensificar seguridad

Según lo mencionado por la dependencia, se intensificará la seguridad en puntos donde se registra mayor concentración de movimientos.

Así como instancias gubernamentales, empresas privadas, sucursales bancarias, plazas comerciales, zonas restauranteras y tiendas departamentales.

Asimismo, se reforzará la presencia de policías en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en las terminales de autobuses, en el Metrobús y en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM).

Con el fin de evitar asaltos durante los trayectos.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones que brindó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se encuentran las siguientes:

Realizar retiros únicamente en cajeros automáticos ubicados dentro de sucursales bancarias.

Efectuar movimientos financieros al interior de bancos, tiendas de autoservicio o zonas comerciales.

Evitar cajeros que presenten anomalías visibles o mecanismos extraños en la ranura del dispensador.

No utilizar los cajeros automáticos por la noche y tratar de evitar lugares con poca afluencia.

App ‘Mi Policía’

También se recomendó que la ciudadanía utilice la aplicación ‘Mi Policía’.

Esta, brinda el servicio de un acompañamiento de un oficial al momento de retirar grandes cantidades de dinero o realizar la compra de algún vehículo.