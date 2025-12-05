Falso que se Eliminen Fondos para Cáncer y VIH

Se consolida atención gratuita y universal a través de Salud e IMSS-Bienestar de enfermedades complejas como cáncer o VIH. Sin intermediarios
Regeneración, 4 de diciembre de 2025.– Una mentira recorre los medios digitales y tradicionales. Se reporta que los recursos contra el cáncer y el VIH han desaparecido. FALSO que los fondos para estas enfermedades hayan sido eliminados. La Secretaría de Salud desmiente el supuesto recorte presupuestal.
El debate se centra en la extinción del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Este fondo se conocía antes como el de Gastos Catastróficos.
Mismo que era un fideicomiso para tratamientos de alto costo a no asegurados. Cubría padecimientos complejos, como el cáncer y el VIH/SIDA.
El Congreso aprobó transferir sus reservas a la Tesorería Federal (TESOFE). El gobierno afirma que esto garantiza la distribución directa.
Ahora los recursos los manejan la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar.
Esto busca asegurar que los fondos lleguen sin intermediarios opacos.
Atención al VIH es Universal
La Ley General de Salud establece la atención médica gratuita. Este derecho es para cualquier persona sin seguridad social. Es un principio de la Cuarta Transformación.
El CENSIDA ha sido enfático sobre la atención al VIH. La garantía de medicamentos sigue vigente y está respaldada. La entidad reafirma la continuidad del tratamiento.
«La Secretaría de Salud ha asegurado la disponibilidad de fármacos,» señalaron las autoridades. El gobierno ha invertido miles de millones de pesos en antirretrovirales. Esta inversión cubre también pruebas y otros insumos clave.
El objetivo es fortalecer la respuesta ante el VIH/SIDA en México. La salud como derecho básico se prioriza.