Falso que se Eliminen Fondos para Cáncer y VIH

Se consolida atención gratuita y universal a través de Salud e IMSS-Bienestar de enfermedades complejas como cáncer o VIH. Sin intermediarios

Regeneración, 4 de diciembre de 2025.– Una mentira recorre los medios digitales y tradicionales. Se reporta que los recursos contra el cáncer y el VIH han desaparecido. FALSO que los fondos para estas enfermedades hayan sido eliminados. La Secretaría de Salud desmiente el supuesto recorte presupuestal.

El debate se centra en la extinción del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Este fondo se conocía antes como el de Gastos Catastróficos.

Mismo que era un fideicomiso para tratamientos de alto costo a no asegurados. Cubría padecimientos complejos, como el cáncer y el VIH/SIDA.

❌Falso que con la reforma a la Ley General de Salud se eliminará el fondo para los tratamientos de cáncer y VIH



✅La reforma a la Ley General de Salud no contempla eliminar los recursos destinados para los tratamientos de cáncer y VIH. La reforma establece en su artículo 77 bis… pic.twitter.com/Kkwn1aRGMk — InfodemiaMx (@infodemiaMex) December 1, 2025

El Congreso aprobó transferir sus reservas a la Tesorería Federal (TESOFE). El gobierno afirma que esto garantiza la distribución directa.

Ahora los recursos los manejan la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar.

Esto busca asegurar que los fondos lleguen sin intermediarios opacos.

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como VIH y sífilis, son un problema de salud pública, por lo que la prevención y el diagnóstico temprano son esenciales. Escucha a los especialistas en #Hipócrates2punto0 🩺, programa de @UNAMPUIREE y @RadioUNAM >… pic.twitter.com/UxeF7lul2e — UNAM (@UNAM_MX) December 4, 2025

Atención al VIH es Universal

La Ley General de Salud establece la atención médica gratuita. Este derecho es para cualquier persona sin seguridad social. Es un principio de la Cuarta Transformación.

El CENSIDA ha sido enfático sobre la atención al VIH. La garantía de medicamentos sigue vigente y está respaldada. La entidad reafirma la continuidad del tratamiento.

Que no le digan, que no le cuenten, por decreto de CENSIDA, nos tienen que dar 3 meses de TARV a personas que vivimos con VIH. Está en el protcolo oficial que trabajamos sociedad civil en las vocalías del CONASIDA.



Ya no hay excusa, ahora toca exigirlos.https://t.co/qw25wP5tjA pic.twitter.com/8O2f9ghG3l — Misael Muñoz (@misaelmunozc) October 22, 2025

«La Secretaría de Salud ha asegurado la disponibilidad de fármacos,» señalaron las autoridades. El gobierno ha invertido miles de millones de pesos en antirretrovirales. Esta inversión cubre también pruebas y otros insumos clave.

Durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integración de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (#PRONAM), la secretaria del Consejo de Salubridad General (@DeSalubridad) Patricia Clark, aseguró que los #PRONAM forman parte de una política estructural dirigida a… pic.twitter.com/HS0A3amJye — SALUD México (@SSalud_mx) December 4, 2025

El objetivo es fortalecer la respuesta ante el VIH/SIDA en México. La salud como derecho básico se prioriza.