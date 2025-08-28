15 latigazos y hasta 20 años de cárcel por vapeadores en Singapur

Vapear está prohibido en Singapur desde 2018. Poseer, usar o comprar vaporizadores conlleva multa máxima de 2 mil dólares singapurenses

Regeneración, 28 de agosto 2025. Singapur indicó que castigará con hasta 20 años de prisión y un máximo de 15 golpes de látigo a proveedores de vapeadores que contengan etomidato.

El ministro de Salud de la ciudad-Estado, Ong Ye Kung dijo: «Se han convertido en puerta de entrada para el abuso de sustancias».

Lawrence Wong adelantó la intención de reformar las medidas contra la venta y uso de vapeadores y apuntó directamente contra el etomidato.

Singapur

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó en marzo de la expansión de la venta de esta sustancia.

Autoridades de Singapur ya desmantelaron en enero de este año una red de distribución de vapeadores presuntamente relacionada con el etomidato, también conocido como kpod.

«Muchas personas empezaron a vapear pensando que no era tan dañino como el tabaco…»

«…luego (…) se adentraron en el abuso de sustancias, que es lo que estamos viendo ahora con el etomidato», remarcó Ong.

Contendores para depositarlos

El ministro indicó que colocarán contenedores para que los usuarios depositen los dispositivos de manera voluntaria, antes de recurrir a medidas más coercitivas.

“Lo trataremos como un problema de drogas e impondremos penas mucho más severas.

Esto significa castigos más duros para quienes vendan vapeadores con sustancias nocivas”, dijo lWong, durante su discurso a la nación.

«Los vendedores de vaporizadores con etomidato se enfrentarán ahora a hasta 10 años de cárcel y cinco azotes…»

«(…) Para los importadores, la pena es más grave: hasta 20 años de cárcel y 15 azotes», subrayó el ministro.

Un fuerte aumento respecto al máximo de dos años de prisión y la ausencia de castigos corporales con los que hasta ahora se castigaba a las personas arrestadas por importar, vender o distribuir etomidato.

“Hasta ahora, los hemos tratado como el tabaco, como mucho imponíamos una multa, pero eso ya no es suficiente”.

Así, remarcó el primer ministro al avanzar una campaña nacional, que incluirá a las escuelas, contra el uso de estos dispositivos.

Programas de rehabilitación

Mientras que a los consumidores de vapeadores con etomidato, en su gran mayoría jóvenes menores de 30 años, se les exigirá que asistan a programas de rehabilitación.

Asimismo, multados con entre 500 y 700 dólares singapurenses (entre 388 y 544 dólares estadounidenses o 334 y 468 euros, al cambio actual).

En el caso de continuar con el consumo o saltarse el programa, los castigos se irán endureciendo de manera progresiva hasta contemplar penas de un máximo de dos años de prisión.

Prohibición de vapear

Vapear está prohibido en Singapur desde 2018 y, según las leyes actuales, poseer, usar o comprar vaporizadores conlleva una multa máxima de 2 mil dólares singapurenses.

Esto es, más de mil 550 dólares estadounidenses o casi mil 340 euros.

Con estas medidas, la ciudad-Estado asiática se ponen a la vanguardia contra el consumo de vapeadores, mientras aumentan las restricciones en otros países.

Desde junio, el Reino Unido prohíbe la venta y suministro de vapeadores desechables.

Esto es, una medida con la que las autoridades sanitarias tratarán de reducir el acceso de los jóvenes al vapeo y los residuos que generan estos dispositivos.