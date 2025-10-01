Las deudas no se politizan, se pagan: Sheinbaum

Uso abusivo y faccioso de la Ley de Amparo: sheinbaum. Salinas Pliego debe 48 mil millones según la Procuraduría Fiscal

Regeneración, 1 de octubre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió contra el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante su conferencia de prensa matutina del 30 de septiembre de 2025, le subraya el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La mandataria acusó al magnate de buscar «politizar» un adeudo que, según la Procuraduría Fiscal, asciende a 48 mil millones de pesos, y vinculó la resistencia al pago con el uso faccioso y abusivo de la Ley de Amparo.

Por consiguiente, el Gobierno Federal endurece su postura en el frente de la justicia fiscal.

Exigencia de Pago y Cifras Detalladas del Adeudo

El mensaje presidencial fue claro y directo: la deuda del empresario es un asunto de estricto cumplimiento legal, no de negociación política.

De esta manera, Sheinbaum Pardo sentenció: “Él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan. Así de sencillo.”

Al detallar el monto total que las empresas del dueño de TV Azteca adeudan al fisco, la presidenta citó las cifras en litigio:

«El otro día, la procuradora fiscal mostró que los asuntos que ya están en la Corte, que están por llegar a la Corte, ascienden a 48 mil millones de pesos.»

Asimismo, la mandataria federal aclaró que existen mecanismos legales para facilitar el pago, desestimando la victimización del empresario:

«Si él decidiera pagar ahora, podría tener lo que cualquier deudor tiene en términos del Código Fiscal, incluso descuentos, de multas y otras cosas, pero tiene que decidir pagar.

Entonces, ¿cómo politizar una deuda? Como que no.” Esta afirmación subraya la determinación del gobierno para cerrar la puerta a acuerdos fiscales «en lo oscurito».

El Vínculo con el Amparo: ¿Un Recurso de los Ricos?

La presidenta elevó el debate fiscal a un tema de justicia social y reforma legal, al cuestionar el uso prolongado de la Ley de Amparo por parte de los grandes contribuyentes.

En efecto, Sheinbaum Pardo expuso que son aquellos con mayores recursos económicos quienes han abusado del recurso legal, retrasando la ejecución de sentencias a favor del SAT.

“¿Quién ha abusado de la ley de amparo y del amparo? Pues los que tienen más recursos económicos,” sentenció, contrastando esta situación con la dificultad de los más pobres para acceder a una justicia pronta y expedita.

La mandataria advirtió el riesgo de no modificar la Ley de Amparo, permitiendo que litigios ya resueltos sigan siendo obstaculizados, asegurando que:

“Si no se modifica la ley de amparo… después de una resolución de la Corte para Salinas Pliego o para otra persona, y tiene derecho en el momento de ejecutar la sentencia a ampararse otros 15 años, ¿cómo?”.

La reforma propuesta, explicó, busca precisamente que la justicia sea más rápida y que no se tarde «15, 20, 30 años» en casos de este tipo.

Deudas y Desinformación: El Frente Internacional

La presidenta también reveló que los problemas de Ricardo Salinas Pliego trascienden las fronteras nacionales, indicando que el empresario enfrenta adeudos en el extranjero.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo confirmó que se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en Estados Unidos la próxima semana.

La mandataria criticó duramente las acciones del dueño de TV Azteca al buscar plataformas mediáticas en el extranjero, como Fox News:

“Y, además, ¿cómo ir a Estados Unidos, si tiene una televisora aquí que habla todos los días en contra del gobierno?

O sea, ¿cómo ahora ir a Estados Unidos, y a decir mentiras además?, mentiras.” Al resumir la situación, concluyó: «Entonces: debe aquí, debe allá…

Y entonces, quiere politizar este asunto.» A pesar del disenso, la presidenta fue clara: “El que no esté acuerdo con nosotros es su derecho.

Lo cierto, tiene que cumplir con las normas, con la ley, eso es todo lo que decimos en todos los sentidos.”