Líbano e Israel dialogan por primera vez en cuatro décadas

Se dan las primeras conversaciones directas en 40 años entre Líbano e Israel. Salam afirma que buscan «el cese de las hostilidades»

Regeneración, 4 de diciembre 2025– Representantes civiles del Líbano e Israel participaron en una sesión del comité de monitoreo del alto al fuego presidido por Estados Unidos en Naqoura, marcando las primeras conversaciones directas entre los dos países en más de cuatro décadas.

Nawaf Salam

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, dijo el miércoles que Beirut está preparado para entablar negociaciones que vayan más allá de las cuestiones de seguridad.

Sin embargo, subrayó que no son conversaciones de paz y que “la normalización está ligada a un proceso de paz”.

Salam afirmó que estas negociaciones tienen como único objetivo “el cese de las hostilidades”, la “liberación de los rehenes libaneses” y “la retirada israelí completa” del territorio libanés.

Salam dijo que el Líbano seguía comprometido con la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, y no tenía intención de concluir un acuerdo de paz separado con Israel.

La Iniciativa ofrece una normalización total de las relaciones con Israel a cambio de su retirada completa del territorio que ocupó en 1967.

Reunión

El comité se reunió durante unas tres horas a lo largo de la Línea Azul, la frontera entre el Líbano e Israel.

Una declaración emitida posteriormente dio la bienvenida a la adición de enviados civiles como un «paso importante» para anclar el proceso en «un diálogo duradero tanto civil como militar».

Dijo que el comité esperaba «alimentar la paz» a lo largo de la frontera, que ha sido durante mucho tiempo inestable.

Israel ha mantenido ataques aéreos regulares en el Líbano, generalmente diciendo que apuntan a miembros e instalaciones de Hezbolá.

Además, mantuvo tropas en cinco áreas en el sur a pesar de la estipulación del cese al fuego de que se retirara por completo.

Simon Karam

La oficina presidencial del Líbano anunció que Simon Karam representaría a Beirut en la sesión de la tarde, junto al enviado estadounidense Morgan Ortagus.

Karam es abogado y fue el embajador de Líbano en Estados Unidos a principios de la década de 1990.

Su nombramiento se produjo tras consultas entre el presidente, el primer ministro y el presidente del Parlamento, según un comunicado.

La inclusión de Karam provocó críticas de algunos actores políticos libaneses, quienes la consideraron una concesión.

Salam defendió la decisión, insistiendo en que era políticamente acertada y contaba con respaldo nacional.

Desarme de Hezbolá

Salam dijo que el Líbano está abierto a ampliar el mandato del comité para incluir la verificación directa de las afirmaciones israelíes de que Hezbolá se está rearmando.

Así como monitorear los esfuerzos del ejército libanés para desmantelar la infraestructura del grupo.

Cuando se le preguntó si eso podría implicar tropas francesas o estadounidenses sobre el terreno, respondió: «por supuesto».

Hezbolá se encuentra bajo creciente presión política y diplomática para desarmarse.

Israel y Estados Unidos presionan al grupo para que entregue sus armas tras lanzar ataques contra Israel.

Estos ataques han sido en apoyo a los palestinos en Gaza, donde la guerra genocida israelí ha matado a más de 70.000 personas, desde octubre de 2023.

Rechazo de Hezbolá

El grupo armado chiita ha rechazado las peticiones de desarme, describiéndolas como un intento conjunto de Estados Unidos e Israel de debilitar al Líbano.

La semana pasada, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, sugirió que el Estado libanés no protegió el sur del país de los bombardeos israelíes.

Qassem afirma que tienen derecho a responder al asesinato de su principal jefe militar por parte de Israel en un ataque a los suburbios del sur de Beirut la semana pasada.

El grupo libanés ha rechazado repetidamente cualquier negociación con Israel, calificándola de «trampa».