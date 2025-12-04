Imperdible Antología Afromicelio, 13 literatas afromexicanas

Afromexart presenta la antología Afromicelio el 10 de diciembre en el CEIN. Autoras exploran el afrofuturismo y la afrosentiespiritualidad.

Regeneración, 3 de diciembre de 2025.– La organización Afromexart anuncia la presentación de Afromicelio. La antología integra perspectivas sobre afrofuturismo y afrosentiespiritualidad. Contribuye al fortalecimiento de la producción literaria afrodescendiente en México. La obra reúne el trabajo de trece autoras afrodescendientes.

Ellas exploran la memoria, la imaginación y la espiritualidad. Buscan proyectar la visibilización de las mujeres negras en México. El libro es la primera antología en México con estos temas. Es un aporte significativo a los estudios culturales afrodescendientes. El evento es parte de los 16 días de activismo contra la violencia.

🫟¡Ya está lista la antología “Afromicelio”, sobre afrofuturismo y afrosentiespiritualidad!, descargarla escaneando el QR.



🔥 ¡Comenta, queremos saber tu opinión!



🌸Proyecto realizado con apoyo del "Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales"@SistemaCreacion pic.twitter.com/LHpu37xK3o — directorio.afromexart (@afromexart) November 25, 2025

Detalles del Evento

La presentación será el 10 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México. Se realizará a las 16:00 horas. El lugar es el Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl (CEIN).

La dirección es C. Nezahualcóyotl 29, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Participarán las autoras Aleida Violeta Vázquez y Ana de las Flores.

También estarán Penélope Vargas, Katleen Murrain, Rubí Castro y Violeta Leal. Dialogarán sobre el afrofuturismo como herramienta «crítica, estética y política».

Invitación y Contacto

Apoye la construcción de nuevas narrativas y la lucha contra la invisibilidad. Afromexart les espera en el CEIN para el diálogo y la reflexión. Para más información, contacte al Área de Comunicación de Afromexart.

El contacto es Ana de las Flores al teléfono +52 1 56 5710 4405. También puede escribir a [email protected]