Imperdible Antología Afromicelio, 13 literatas afromexicanas

Afromexart presenta la antología Afromicelio el 10 de diciembre en el CEIN. Autoras exploran el afrofuturismo y la afrosentiespiritualidad.
Regeneración, 3 de diciembre de 2025.– La organización Afromexart anuncia la presentación de Afromicelio. La antología integra perspectivas sobre afrofuturismo y afrosentiespiritualidad. Contribuye al fortalecimiento de la producción literaria afrodescendiente en México. La obra reúne el trabajo de trece autoras afrodescendientes.
Ellas exploran la memoria, la imaginación y la espiritualidad. Buscan proyectar la visibilización de las mujeres negras en México. El libro es la primera antología en México con estos temas. Es un aporte significativo a los estudios culturales afrodescendientes. El evento es parte de los 16 días de activismo contra la violencia.
Detalles del Evento
La presentación será el 10 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México. Se realizará a las 16:00 horas. El lugar es el Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl (CEIN).
La dirección es C. Nezahualcóyotl 29, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Participarán las autoras Aleida Violeta Vázquez y Ana de las Flores.
También estarán Penélope Vargas, Katleen Murrain, Rubí Castro y Violeta Leal. Dialogarán sobre el afrofuturismo como herramienta «crítica, estética y política».
Invitación y Contacto
Apoye la construcción de nuevas narrativas y la lucha contra la invisibilidad. Afromexart les espera en el CEIN para el diálogo y la reflexión. Para más información, contacte al Área de Comunicación de Afromexart.
El contacto es Ana de las Flores al teléfono +52 1 56 5710 4405. También puede escribir a [email protected]