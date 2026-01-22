Llaman a Conferencia Antifascista en Porto Alegre

Más de 230 personalidades internacionales firman un manifiesto contra la extrema derecha. Anuncian Cumbre antifascista en Porto Alegre, 2026
Regeneración, 21 de enero de 2026.– Voces de cincuenta países alertan sobre el grave peligro que enfrentan las democracias modernas.
El texto denuncia el ataque generalizado contra los derechos sociales y la alarmante degradación de los servicios públicos esenciales.
Los firmantes representan a sectores académicos, políticos y sociales de todos los continentes en un esfuerzo de coordinación global.
Entre las figuras más destacadas aparece Annie Ernaux, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura durante el año 2022; Paco I. Taibo II, escritor y director del Fondo de Cultura Económica; Nancy Fraser, Cinzia Arruzza y Tithi Bhattacharya, coautoras del Manifiesto feminista para el 99 %; Frei Betto, de Brasil.
Frenar el odio
También se suman activistas feministas, ecologistas y responsables sindicales que buscan frenar la instrumentalización del odio y el racismo.
La declaración señala que existe un vínculo estrecho entre el auge derechista y las agresiones coloniales por recursos naturales.
La pluralidad de las fuerzas comprometidas es vista como una fortaleza necesaria para enfrentar las crecientes amenazas autoritarias.
Por ello, los suscriptores consideran urgente construir una respuesta internacionalista capaz de defender la soberanía de los pueblos dominados.
Conferencia Internacional
El documento anuncia oficialmente la celebración de una Conferencia Internacional Antifascista que tendrá lugar en Porto Alegre, Brasil.
Este encuentro se realizará del 26 al 29 de marzo de 2026 para consolidar una hoja de ruta común.
La ciudad fue elegida por su peso histórico como cuna del Foro Social Mundial hace ya veinticinco años.
La lista de apoyo incluye nombres como Irene Montero y Ada Colau, figuras clave del panorama político en España.
También participan líderes del Reino Unido, Francia y Grecia que han enfrentado políticas de austeridad y represión estatal recientemente.
En América Latina, destacan representantes de Morena en México y parlamentarios del Partido de los Trabajadores en Brasil.
Este llamamiento busca unir a quienes defienden a los pueblos de Palestina, Kurdistán y el Sahara Occidental contra la opresión.
Los activistas subrayan que la solidaridad unitaria es la única vía para garantizar un futuro de justicia y libertad.