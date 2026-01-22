Más de 200 ejemplares de Ballena Gris en Baja California

Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas (Conanp) indicó que habrá incremento sustancial en el arribo de Ballenas Grises hacia abril

Regeneración, 21 de enero de 2025. En redes destacan que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó del arribo de la Ballena Gris (Eschrichtius robustus) a México.

Esto, en los santuarios de Baja California Sur, para la temporada migratoria 2025-2026, que inició el pasado 15 de diciembre.

Ballenas

Ballenas grises migran desde Alaska hasta México pic.twitter.com/gp91gyHllP — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) January 16, 2026

Por otra parte, se destaca que el primer censo oficial, en la Laguna Ojo de Liebre, de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, se contabilizaron 121 ejemplares (13 ballenas con cría y 95 ballenas solas).

Mientras que, de acuerdo al Programa de Investigación de Mamíferos Marinos, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la Laguna San Ignacio hay 20 ballenas grises.

De las cuales se detallas que son 14 solas y tres madres con cría).

En tanto, en el complejo lagunar de Bahía Magdalena (Puerto San Carlos, Puerto Adolfo López Mateos y Puerto Chale), hay 68 ballenas solas.

Hasta el momento, el gran total son 209 ejemplares de Ballena Gris, 16 crías y 193 ejemplares adultos.

La Conanp destacó que se prevé que el número de ballenas aumente significativamente hacia el cierre de la temporada, en el mes de abril.

Permiso

Por otra parte, se destaca que para esta temporada, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas otorgó 56 autorizaciones para la prestación de servicios turísticos.

Mismas que son cooperativas pesqueras, ejidatarios y empresarios locales.

Encuentro con una ballena gris…



Un animal esplendoroso! 😍😍😍 pic.twitter.com/8qF3wfLFmg — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) December 19, 2024

«Esta actividad no sólo garantiza la protección del ecosistema, también genera beneficios económicos directos para más de dos mil 650 habitantes de la región», señaló.

Agregó que todas las actividades de observación se rigen bajo la Norma Oficial Mexicana 131 (NOM-131-SEMARNAT-2010).

La cual establece los lineamientos estrictos para garantizar la seguridad de los ejemplares y la conservación de su hábitat.

Festival

Al tiempo que para las localidades balleneras mexicanas se trata del Festival de la Ballena Gris celebra el avistamiento.

Además, en redes locales se indica que el Puerto Adolfo López Mateos, en Comondú, Baja California Sur, se prepara para recibir la edición 31 del Festival de la Ballena Gris 2026.

Evento que se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero en la comunidad pesquera que, año tras año, recibe a ballenas grises en libertad.

Así como contar con un programa que combina la cultura, tradición y el turismo responsable.

Durante la realización del Festival de la Ballena Gris 2026 se proyecta la llegada de cinco mil visitantes, con una derrama económica estimada en dos millones.

Experiencia única.



Avistamiento de la ballena gris, en las lagunas costeras de Baja California Sur. pic.twitter.com/gZAshv7mn7 — Jorge Arce (@arcejorge61) February 23, 2023

Actividad

Dentro de las actividades comunitarias se incluyen avistamiento de ballena gris en Bahía Magdalena, un programa artístico y cultural para toda la familia.

Actividades recreativas y ambiente comunitario, muestras gastronómicas con sabores locales y coronación de la Reina del Festival.

Además del avistamiento, esta comunidad ofrece otros atractivos como delfines, aves, dunas, manglares y corredores gastronómicos.

Temporada de avistamiento de ballena gris en Baja California Sur: del 1 de enero al 30 de abril 2026.

Diario

La temporada de avistamiento de la ballena gris en este santuario natural comenzó el 1 de enero y permanecerá abierta hasta el 30 de abril.

Lo antes, según el aviso oficial publicado el 10 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

🚨 Ésta es la primera vez que la Profepa en el Estado de México, en coordinación con la Policía Estatal, la @CONANP_mx y la @FGRMexico, realiza la puesta a disposición de una persona por transitar con un vehículo razer dentro de una Zona de Protección de Flora y Fauna del Nevado… pic.twitter.com/GvrUPiSxU4 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) January 21, 2026

En Puerto Adolfo López Mateos, 75 embarcaciones autorizadas ofrecerán recorridos turísticos para atender a los visitantes que desean vivir una experiencia segura y respetuosa con los cetáceos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, a lo largo de toda la temporada podrían arribar hasta 15 mil turistas nacionales y extranjeros.