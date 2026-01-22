Pueblos Originarios Participan en el Plan de Desarrollo 2045

La CDMX realiza foros sobre derechos culturales para integrar a pueblos indígenas y afromexicanos en el Plan de Desarrollo 2025-2045

Regeneración, 21 de enero de 2026.–La Secretaría de Cultura capitalina organizó un foro sobre derechos culturales de comunidades indígenas y afromexicanas.

Este encuentro ocurrió en el Museo de la Ciudad de México con una amplia participación social. El evento forma parte de la Consulta Pública del Plan General de Desarrollo para los próximos veinte años.

El objetivo principal fue abrir un espacio de diálogo plural y participativo entre diversas comunidades.

Hoy, pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanas participaron en el foro en el marco de la Consulta Pública del Plan Sectorial de Cultura y del Plan General de Desarrollo de la CDMX 2025–2045. ✨✨ pic.twitter.com/FattZegY94 — Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales (@DGINDDECULT) January 21, 2026

Las instituciones buscaron recabar propuestas para construir políticas culturales de largo plazo en la capital. Durante cuatro horas se abordaron temas sobre la preservación de identidades y lenguas originarias.

Participación comunitaria

Decenas de representantes destacaron su papel fundamental en la construcción histórica de la Ciudad de México. Los asistentes coincidieron en la urgencia de garantizar sus saberes y prácticas comunitarias de forma legal.

Nuevo Documento Disponible: "Selección de Documentos Internacionales sobre Derechos Culturales"

¡La Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales los invita a revisar esta compilación!.https://t.co/WM7fYFnc5j pic.twitter.com/FIE3nA1fl8 — Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales (@DGINDDECULT) January 12, 2026

El foro permitió identificar demandas que serán integradas en el Plan Sectorial de Cultura vigente.

Camilo Vicente Ovalle, Director del Archivo Histórico de la CDMX, explicó que la cultura define las formas de organización social y cotidiana.

El funcionario subrayó que la participación comunitaria es esencial para la defensa de territorios e identidades.

Las comunidades indígenas han protegido sus costumbres y lenguas durante siglos ante diversos retos sociales.

Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, enfatizó que las instituciones deben practicar una escucha activa hacia los pueblos.

La democracia participativa se fortalece cuando se reconocen los saberes de las comunidades residentes.

Se busca que los procesos de consulta operen bajo una lógica de participación horizontal y transparente.

¡Iniciamos! 🔥

Las juventudes ya pueden participar en la encuesta del proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 🙌

Hagamos realidad la Ciudad que imaginamos, juntas y juntos. Es tiempo de compartir tus ideas, puntos de vista y necesidades 🙋‍♀️.

🗣️ Súmate… pic.twitter.com/ZhBWfdgphm — Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (@planeacioncdmx) January 21, 2026

Plan de desarrollo

El Plan General de Desarrollo guiará las prioridades presupuestales de la ciudad hasta el año 2045.

Por ello es vital que las voces de barrios originarios influyan en la toma de decisiones públicas. La diversidad cultural se consolida como el eje central para el desarrollo humano y territorial.

Los encuentros de consulta continuarán en distintos puntos estratégicos de la capital mexicana.

Estas acciones buscan democratizar la planeación y avanzar hacia políticas incluyentes con enfoque de derechos.

La participación ciudadana definirá el futuro cultural y la convivencia en la metrópoli.