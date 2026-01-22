Pueblos Originarios Participan en el Plan de Desarrollo 2045

La CDMX realiza foros sobre derechos culturales para integrar a pueblos indígenas y afromexicanos en el Plan de Desarrollo 2025-2045
Regeneración, 21 de enero de 2026.–La Secretaría de Cultura capitalina organizó un foro sobre derechos culturales de comunidades indígenas y afromexicanas.
Este encuentro ocurrió en el Museo de la Ciudad de México con una amplia participación social. El evento forma parte de la Consulta Pública del Plan General de Desarrollo para los próximos veinte años.
El objetivo principal fue abrir un espacio de diálogo plural y participativo entre diversas comunidades.
Las instituciones buscaron recabar propuestas para construir políticas culturales de largo plazo en la capital. Durante cuatro horas se abordaron temas sobre la preservación de identidades y lenguas originarias.
Participación comunitaria
Decenas de representantes destacaron su papel fundamental en la construcción histórica de la Ciudad de México. Los asistentes coincidieron en la urgencia de garantizar sus saberes y prácticas comunitarias de forma legal.
El foro permitió identificar demandas que serán integradas en el Plan Sectorial de Cultura vigente.
Camilo Vicente Ovalle, Director del Archivo Histórico de la CDMX, explicó que la cultura define las formas de organización social y cotidiana.
El funcionario subrayó que la participación comunitaria es esencial para la defensa de territorios e identidades.
Las comunidades indígenas han protegido sus costumbres y lenguas durante siglos ante diversos retos sociales.
Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, enfatizó que las instituciones deben practicar una escucha activa hacia los pueblos.
La democracia participativa se fortalece cuando se reconocen los saberes de las comunidades residentes.
Se busca que los procesos de consulta operen bajo una lógica de participación horizontal y transparente.
Plan de desarrollo
El Plan General de Desarrollo guiará las prioridades presupuestales de la ciudad hasta el año 2045.
Por ello es vital que las voces de barrios originarios influyan en la toma de decisiones públicas. La diversidad cultural se consolida como el eje central para el desarrollo humano y territorial.
Los encuentros de consulta continuarán en distintos puntos estratégicos de la capital mexicana.
Estas acciones buscan democratizar la planeación y avanzar hacia políticas incluyentes con enfoque de derechos.
La participación ciudadana definirá el futuro cultural y la convivencia en la metrópoli.