Llaman colectivos a luchar en contra de la limpieza étnica de Palestina

RegeneraciónMx.- Colectividades y organizaciones como Judíes por una Palestina Libre (JPL) y la Agrupación Mexicana de Judíes Interdependientes (AMJI), comparten este comunicado para Regeneración.mx:

En su intento por homogeneizar la diversidad que siempre caracterizó al judaísmo, el aparato sionista ha perseguido y silenciado la disidencia judía dentro y fuera de Israel. Y aunque en sus inicios hubo voces que propusieron un horizonte político que apostaba por la convivencia pacífica y respetuosa con el pueblo palestino, en el sionismo contemporáneo no queda nada de aquellos valores basados en el diálogo y la aceptación del otro. Sin embargo, el judaísmo siempre ha sido plural y es mucho más antiguo que el estado de Israel.

Hoy el mundo entero se plantea serios cuestionamientos no sólo sobre Israel y sus gobernantes, sino también sobre la indiferencia generalizada de sus ciudadanos y muchos judíos de la diáspora frente al genocidio que sufre el pueblo palestino.

El genocidio y el apartheid perpetrados por Israel han abierto un nuevo capítulo en la historia del judaísmo, desde la disidencia. Durante el último año y medio, judías y judíos mexicanxs y latinoamericanos de diversas edades y orientaciones nos hemos sumado a los esfuerzos nacionales e internacionales que buscan poner fin a los crímenes cometidos por Israel, en colectividades y organizaciones como Judíes por una Palestina Libre (JPL) y la Agrupación Mexicana de Judíes Interdependientes (AMJI), participando en marchas y acciones y realizando proyecciones e intervenciones artísticas.

Cuestionar al sionismo es hoy un acto de legítima resistencia, basada en los principios fundamentales del judaísmo con los que el sionismo no es compatible como: tzedek (justicia), chesed (bondad amorosa) y tikkun olam (reparación del mundo).

El sionismo ha secuestrado a los judaísmos. Entendemos como una responsabilidad, honrar y preservar estos principios como nuestros y como legado del judaísmo a la humanidad. Es desde ahí, haciendo eco a los pronunciamientos hechos por otrxs judiés en el mundo (como los publicados en EUA, Australia e Italia), que nosotros nos manifestamos y decimos de manera clara y fuerte que esto no sucede en nuestro nombre y que apoyamos la lucha del pueblo palestino por su libertad y su autodeterminación.

Desde el sur global nos sumamos a las voces judías manifestadas en contra de la limpieza étnica del pueblo palestino en el desplegado publicado en el New York Times el pasado 13 de febrero:

Estados Unidos e Israel están perpetrando la limpieza étnica y el genocidio del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Trump propone expulsar a más de 2 millones de personas palestinas de Gaza para construir su propia "Riviera en Medio Oriente" y obligar a los gobiernos de Jordania y Egipto a recibir a les gazatíes expulsades.

Judíes de Latinoamérica decimos ¡NO al desplazamiento forzado, NO a la ocupación, NO al genocidio y NO a la limpieza étnica del pueblo palestino!

NOTA: El escrito anterior fue redactado por los colectivos AMJI y JPL.

Lxs firmantes que se suscriben explícitamente a lo siguiente:

AMJI (Agrupación Mexicana de Judíes Interdependientes) (Mex) Judíes

por una Palestina Libre (Mex) Colectivo Doikait (Mex)

Red Internacional Judía Antisionista en Argentina (IJAN-Argentina) (Arg)

Ariel Shlomo Feldman (Arg) Mordecai Martin (Mex/EUA) Lilian Galante

Rios (Mex) Sebastián Schwebel Laris (Mex)

Alan Roth (Mex) Diana Bejar Kleiman (Mex) Ana Veronica Halperin (Arg)

Shabd Simon-Alexander (Mex/EUA)

Silvana Rabinovich (Mex) Jorge Espinosa (Mex) Tamara A. Salamonovitz

Rivadeo (Mex) Eynel Pilatowsky (Mex)

Ronit Guttman Berditchevsky (Mex) Ari Volovich (Isr) Gabriel Filtzer

Gorbach (Mex) Rachel Finklestein (Mex)

Héctor Bialostozky Jusidman (Mex) Camila Joselevich (Mex) Zully Leilani

De León Granados (Mex) Ruthy Pilatowski (Mex)

Boris Viskin (Mex) Edna Mariana Ortiz Espinosa (Mex) Vanesa Moreno

(Mex) Irene Herner Reiss (Mex)

Denisse Gotlib (Mex) Dignidad NYC (EUA) Berke Gold (Mex) Luna

Calderón (Mex)

Carolina Kerlow (Mex) Marina Lieberman (Mex) LB Furlan M (Mex) Liora

Spilk (Mex)

Gabriela Goldin Marcovich (Mex) Eduardo Mosches (Mex) Bilha Calderon

(Mex) Rebecca Marcus (Mex)

Amanda Schmelz (Mex) Sibylle hayem (Mex) Marck Guttman (Mex) Nadia

Lartigue Zaslavsky (Mex)

Dana Rotberg (Mex) Samuel Goldberg Kleiman (Mex) Ema Boltvinik

Damián (Mex) Nadia Baram (Mex)

Alina Aksiyote Benardete (Mex) Daniel Stein (Mex/EUA) María de Jesús

Durón Segovia (Mex) Elisa Schmelkes (Mex)

Deborah Dorotinsky (Mex) Analiese Richard (Mex) Marisol Cuellar (Mex)

Nora Brie (Mex)

Jessica Bekerman Targ (Mex) Aarón Rudy Chapiro (Mex) Uriel Waizel

(Mex) Gandhi Monter (Mex)

Daniel Goldin (Mex) Rajel Hiller Filman (Mex) Sara Sutton (Mex) Efrén

Murillo Quezada (Mex)

Raiza Pilatowsky Gruner (Mex) Sarug Sarano (Mex) Elad Abraham (Arg)

Patricio A. Brodsky (Arg)

Ariela Wolcovich (Mex) Eva García Malkin (Mex) Fanny Unikel (Mex)

Sofía Betina Suaya (Arg)

Emiliano González de León Heiblum (Mex) Karen Cheirif Wolosky (Mex)

Emilio Achar (Mex) Padre Ángel Múgica (Mex)

Jan Bross (Mex) Micaela Gramajo Szuchmacher (Mex) Mariana David

Gershenson (Mex) Pedro Gellert (Mex)

Natalia Hevia Linder (Mex) Enrique Rajchenberg (Mex) Jacobo Lieberman

(Mex) Aryeh Zeev Ben Abraham Capella (Col)

Marcos Límenes (Mex) Rebeca Leal Singer (Mex) Ana Lau (Mex)

Guillermo Castro (Mex)

Noemi Ehrenfeld Lenkiewicz (Arg) Gabriela Iyalli Alvarez (Mex) Nicolás

García Lieberman (Mex) Marlen Alicia Cano Morales (Mex)

Nora Bielak Listopad (Mex) Daniel Gershenson (Mex) Adriana Lieberman

(Mex) Alejandro Horowicz (Arg)

Eliza Cohen (Mex) Flor Wollenstein (Mex) Ariel Goldin Marcovich (Mex)

Adrian Bodek (Mex)

Victor Becerril Montekio (Mex) Santiago Bogacz (Uru) Tomás Osorio

Lieberman (Mex) Jorge Lavaniegos Espejo (Mex)

Ariela Rudy Zaltzman (Mex) David Mario Comedi (Arg) Sofía Braunstein

(Mex/Arg) Javier Ramos Córdoba (Mex)

Andrea Atri Mizrahi (Mex) Patricio Brodsky (Arg) Inés Westphalen Ortiz

(Mex) Andalusia K Soloff (Mex)

Diana Goldberg Mayo (Mex) Beatriz S (Mex) Eitan Ciralsky Jacob (Mex)

David Wapner (Arg)

Claudio García Ehrenfeld (Mex) Mica Ella Cimet Shoijet (Bra) Ronit Jinich

(Mex/Can) Rubén Kotler (Arg)

Alvaro Bitrán (Mex) Luar Klinghofer (Mex) Angeles de la Mora (Mex)

Lourdes Mancilla Rosas Landa (Mex)

Manuela Límenes (Mex) Raquel Abenchuchan Cano (Mex) Hannah

Thalenberg (Bra) Miguel Nicodemos Livia (Peru)

Daniel Rudy Hiller (Mex) Simón Cohen Cats (Mex) Mónica Dower (Mex)

Sebastian Garcia Anderman (Mex)

Ximena Hernández Goldberg (Mex) Carlos Sevy (Mex) Dora Juarez

Kiczkovsky (Mex) Sarah Achar (Mex)

Hiram Manelic Trejo Ulibarri (Mex) Sarah Herrera Kelman (Mex) Teresa

González García (Mex) Esther Charabati (Mex)

QR : Si te identificas como judíe, te invitamos a firmar aquí: