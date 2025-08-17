‘Lord Pádel’: el destino del agresor de un maestro y su familia

La noticia se viralizó en redes sociales a tal grado que las autoridades iniciaron la búsqueda del llamado ‘Lord Pádel’

RegeneraciónMx, 17 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de Alejandro Germán “N”, conocido en redes sociales como Lord Pádel, acusado de tentativa de homicidio.

El empresario fue capturado junto a su esposa, Karla Alejandra “N”, y dos escoltas, identificados como Othón “N” y Germán “N”, cuando pretendían viajar desde el aeropuerto internacional de Cancún.

La agresión que originó el proceso penal ocurrió el 19 de julio dentro del club deportivo Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza, donde la víctima fue identificada como el maestro Israel Morales Hernández.

En videos difundidos en plataformas digitales se observa al empresario y a varios de sus escoltas golpeando brutalmente al instructor de pádel, quien intentaba detener una discusión generada durante un partido.

Los testigos narraron que mientras Morales era agredido, otros guardias bloqueaban la entrada de la cancha para evitar que alguien interviniera, mientras se escuchaban amenazas de muerte contra el maestro.

Tras la denuncia presentada por la víctima, la Fiscalía mexiquense integró una carpeta de investigación y solicitó órdenes de aprehensión contra los probables responsables, mismas que fueron cumplimentadas en coordinación con autoridades federales.

Así llegó #LordPadel, esposado y sin escoltas, junto con su esposa, hijo y socio.



Llegaron de Alemania, sin saber q @FiscaliaEdomex pidió una ficha de Interpol. Ya los esperaban por intento de homicidio.



Qué gusto ver ésto 🤩pic.twitter.com/FloWTLUyke — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) August 17, 2025

Lord Pádel y su error

La detención de Lord Pádel y sus acompañantes contó con apoyo de la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Atizapán, la FGR, así como INTERPOL México y la Comisión Nacional Antisecuestro.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un juez, encargado de definir su situación jurídica en los próximos días.

La Fiscalía precisó que los acusados enfrentan cargos por homicidio calificado en grado de tentativa, aunque recordó que deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

Mientras tanto, Israel Morales continúa en recuperación médica, enfrentando secuelas físicas y emocionales derivadas del ataque, mismo que desató indignación social y exigencias de justicia en redes sociales bajo el nombre Lord Pádel.