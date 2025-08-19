Lord Padel sale de Barrientos, juez reconoce amparo

Lord Padel y guardaespaldas amparados y protegidos por la justicia. Seguirán juicio en libertad. Su esposa e hijo aún detenidos

Regeneración, 18 de agosto de 2025. En redes destacan que el empresario Padel acusado de homicidio y guardaespaldas fueron puestos en libertad por un juez de control del penal de Barrientos en el Estado de México.

Lo anterior, en lo que sería la audiencia inicial para imputarlos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Así, Alejandro “N” y Othón “N” saldrán en libertad luego de que cuentan con un amparo federal.

Padel

Por otra parte, en redes se indica que la esposa de Alejandro y su hijo Germán “N” permanecerán en audiencia para determinar si serán vinculados a proceso.

La diligencia en los juzgados de Barrientos, donde los imputados solicitaron que se llevara a cabo de forma privada.

Es decir, sin presencia de medios de comunicación, argumentando que han sido expuestos y víctimas de redes sociales.

Cerca de las 10 de la mañana dio inicio la audiencia, en la que la Fiscalía expuso las imputaciones contra los cuatro detenidos.

🚨 #ÚLTIMAHORA | ‘Lord Pádel’ es detenido en el aeropuerto de Cancún por la golpiza a un instructor en el Estado de México.

El ataque se registró en el club Alfa Pádel, Atizapán de Zaragoza. Alejandro “N” y un grupo de presuntos escoltas agredieron a Israel “M” después de un… pic.twitter.com/ki1Ur1G1Em — Jorge G. Correa (@Correarules) August 15, 2025

Durante la sesión, la defensa de los presuntos implicados en la agresión contra Israel Morales informó que Alejandro y Othón contaban con amparos vigentes.

Y, por lo que el juez de control ordenó su inmediata libertad.

Ambos habían sido ingresados al penal de Barrientos tras ser acusados de participar en una riña en un club de pádel, ubicado en Atizapán de Zaragoza.

Mismo, donde resultó gravemente herido un instructor identificado como Israel Morales.

Redes

Por otra parte se destaca que gracias a esta acción legal, la orden de captura fue suspendida, lo que llevó a que la autoridad judicial dictaminara su liberación inmediata.

No obstante, tanto Alejandro Germán «N» como Othón «N» deberán enfrentar la audiencia inicial en libertad.

Lo anterior para , para responder por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, relacionado con un incidente ocurrido el 19 de julio en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza.

A pesar de la libertad concedida a estas dos personas, Karla Alejandra «N», esposa de Alejandro Germán, y su hijo Germán «N» continúan recluidos como se indica.

Esto es ya que ambos familiares del acusado están sujetos al mismo proceso legal y permanecen bajo custodia mientras avanza la audiencia.

Esta diferencia en la situación judicial obedece a que la defensa de los primeros logró frenar la orden de aprehensión a través del amparo.

Y, mientras que para Karla Alejandra y Germán no se registró un recurso similar que les permitiera salir bajo libertad.

El caso generó gran atención debido a la naturaleza violenta de los hechos y a la notoriedad pública de uno de los implicados, conocido mediáticamente como «Lord Pádel»

#LordPadel

🚨 Dueño de Club de Padel Golpea Salvajemente junto con su hijo, su esposa y 4 escoltas a un jugador



El golpeadorGermán Mondragón amenazó de muerte a una persona solo porque iba perdiendo en un partido y no le gusto como le paso la pelota.



Por favor compartamos para… pic.twitter.com/zbft2Ys9X3 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 21, 2025

Justicia

Los acontecimientos del 19 de julio involucraron una agresión grave en un club dedicado a la práctica de este deporte en el municipio mexiquense.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) había emitido la orden de aprehensión contra los involucrados, entre ellos a «Lord Pádel» y su socio, además de su esposa e hijo.

Aunque la medida de liberación se aplicó en este momento, el proceso penal sigue en curso.

La autoridad judicial mantiene la obligación de que Alejandro Germán «N» y Othón «N» se presenten en la audiencia inicial para responder por los cargos.