Corte de Nueva York agenda para el 25 de agosto la audiencia tras acuerdo entre la Fiscalía y el Mayo Zambada para declararse culpable

Regeneración, 18 de agosto de 2025. En redes destacan que la corte federal del Distrito Sur de Nueva York acordó celebrar el 25 de agosto una audiencia en la que el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada cambiará su declaración de no culpabilidad.

Misma previamente declarada ante el juez Brian M. Cogan, según una notificación judicial.

Mayo

Y es que diversas fuentes afirman que el Mayo ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía estadounidense y se declarará culpable de delitos de narcotráfico.

Esto, dos semanas después de que el Departamento de Justicia anunciara que no buscará la pena de muerte contra Zambada y los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo.

Zambada, de 77 años, se encuentra bajo custodia de Estados Unidos desde el 25 de julio de 2024, cuando aterrizó en un avión privado en un aeropuerto de las afueras de El Paso, Texas.

Como se sabe, en compañía del narcotraficante Joaquín Guzmán López.

Sin embargo, Zambada compareció por primera vez en la corte federal de Nueva York el 13 de setiembre, acusado de 17 delitos de narcotráfico y asesinato.

Ante la cual, se declaró no culpable de una acusación que podría conllevar una pena de cadena perpetua.

Carta

Por otra parte, se destaca que en el caso después de su captura, el que fuera líder del cartel de Sinaloa declaró en una carta que fue secuestrado en México.

Además, trasladado a EE.UU por Guzmán López, hijo del cofundador del cártel de Sinaloa Joaquín el Chapo Guzmán (condenado a cadena perpetua y encarcelado en Estados Unidos).

“Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos».

«Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a EE.UU a la fuerza y ​​contra mi voluntad. Los detalles de cómo sucedió esto a continuación”.

Lo anterior señala una misiva distribuida por su abogado.

En la carta, Zambada dijo que fue engañado por Guzmán López, y fue secuestrado y sometido a “abusos físicos”.

Mismos que según el Mayo, resultaron “en lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas”.

Luego fue llevado en una camioneta al aeropuerto donde fue obligado a abordar la avioneta que lo llevó a El Paso, Texas.

El Departamento de Justicia confirmó luego que se trató de una operación conjunta de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) y el FBI.

Hijo

Por otra parte, se destaca que en octubre de 2024, Guzmán López salió de la prisión federal en Chicago donde fue recluido tras su arresto en Texas.

Esto, debido a que solicitó su traslado a otro centro por malas condiciones en el lugar donde se encontraba según dijo a Noticias Telemundo su abogado, Jeffrey Lichtmann.

Ismael "El Mayo" Zambada se declarará culpable de varios cargos de narcotráfico a cambio de beneficios



El reporte es de @fvreporter #FórmulaNoticias @Radio_Formula 📻 104.1FM – 1500 AMhttps://t.co/NyUxvYedAy — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 19, 2025

En mayo, la fiscalía anunció que tampoco buscaría la pena de muerte para Guzmán López, pero no dio explicaciones de si el narcotraficante llegó a un acuerdo con el Gobierno.

Al tiempo que se destaca que el juez Cogan, es el mismo que presidió los juicios contra El Chapo Guzmán.

Así, como contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

Como se sabe García Luna, mano de derecha de Felipe Calderón purga una pena de 38 años de prisión tras ser declarado culpable por los delitos de narcotráfico en febrero de 2023.

Líder

«Bajo el liderazgo del acusado [Zambada], el cártel ha recurrido regularmente a la violencia, la intimidación».

«… y el asesinato para silenciar a posibles testigos y disuadir a las fuerzas del orden de cumplir con su deber».

«Un pilar fundamental del mando y control del cártel por parte del acusado ha sido la corrupción pública».

Además, «el acusado ha operado con impunidad en las más altas esferas del narcotráfico mexicano, con la garantía de su éxito continuo».

Y, «su seguridad frente a la detención mediante el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales y agentes del orden».

Así señaló la Fiscalía el 12 de setiembre pasado.

La fiscalía también acusó a El Mayo de ordenar múltiples asesinatos, incluyendo el de su sobrino y miembro del cartel de Sinaloa, Eliseo Imperial Castro, alias Cheyo Antrax.

El cual fue atacado en Culiacán, México, el 30 de mayo de 2024.

También le atribuyen actuar con «fuerza bruta e intimidación», y tener a su disposición «un arsenal de armas de grado militar para proteger su persona, sus drogas y su imperio».

«Sus fuerzas de seguridad privadas, fuertemente armadas, eran utilizadas como guardaespaldas personales…»

«.. y como protección para los cargamentos de droga en México, Colombia, Ecuador y otros países».

Además, mantenía un grupo de sicarios que perpetraban atroces asesinatos y secuestros con el fin de mantener la disciplina dentro de su organización

E incluso para «protegerse de los desafíos de sus rivales y silenciar a quienes cooperaran con las fuerzas del orden», señalan los fiscales de EE.UU